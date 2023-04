Lewandowski w hicie będzie miał łatwiej. Polak wykorzysta uśmiech losu?

Atletico mocno osłabione. Kto zagra w obronie?

W ostatnim meczu z Almerią Atletico Madryt otrzymało dwa kolejne ciosy. W 77. minucie meczu żółtą kartkę obejrzał filar bloku pomocy - Marcos Llorente. Diego Simeone teraz może żałować, że szybciej nie zdjął go z boiska, ponieważ ta kara dyskwalifikuje go z gry w następnym spotkaniu. To samo dotyczy innego defensywnego pomocnika, Geoffreya Kondogbii, który obejrzał kartkę za kłótnie z sędzią przy monitorze VAR, siedząc na ławce rezerwowych.