Lewandowski w drodze USA, a tu nagły komunikat. Niespodziewana decyzja

Po ostatecznym rozstaniu z FC Barceloną Robert Lewandowski musiał podjąć decyzję o kolejnym miejscu do życia dla siebie i całej swojej rodziny. Wybór ostatecznie padł na Stany Zjednoczone - "Lewy" już za chwilę powinien zadebiutować w MLS jako zawodnik Chicago Fire.

Potencjalny debiut kapitana reprezentacji Polski w nowym klubie może zastąpić już 17 lipca - Chicago Fire zmierzą się wówczas z Vancouver Whitecaps. Wcześniej jednak odbędzie się oficjalna prezentacja zaplanowana na 14 lipca. Tuż przed wylotem do USA Lewandowski odbył wizytę w ambasadzie USA w Warszawie.

W międzyczasie były klub Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych zaskakujący komunikat. Okazuje się, że napastnik w ostatnim czasie nie zaniedbał treningów piłkarskich.

Robert Lewandowski trenował na obiektach Legii Warszawa. Specjalny komunikat klubu

- W ostatnich dniach w Legia Training Center gościliśmy Roberta Lewandowskiego, który przygotowuje się do nowego rozdziału w barwach Chicago Fire. Życzymy powodzenia na kolejnym etapie kariery - ogłosiła Legia Warszawa w poście opublikowanym na portalu "X".

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Okres gry Roberta Lewandowskiego dla warszawskiej Legii wciąż pozostaje obiektem kpin wśród wielu kibiców. Młody napastnik nie zdołał przebić się do pierwszego zespołu stołecznej drużyny. Jego przygodę zakończyła poważna kontuzja, po której "Wojskowi" nie zdecydowali się na przedłużenie umowy. Po latach pojawił się temat powrotu Lewandowskiego do stolicy. Wówczas jednak wyścig o jego podpis wygrał Lech Poznań, a "Lewy" na lata stał się wyrzutem sumienia dla Legii.

Robert Lewandowski po raz pierwszy w swojej karierze zdecydował się opuszczenie Europy. Po raz pierwszy w karierze będzie postawiony w sytuacji, gdy dołącza do zespołu w trakcie sezonu.

Aktualna kampania MLS jest przerwana z powodu odbywającego się za oceanem mundialu. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej MLS.

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Marek Papszun Grzegorz Wajda/Reporter East News





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