Lewandowski w centrum zamieszania. Głośno po tym, co zrobił Yamal. Koszmar Barcelony

W sobotę 14 lutego ekipa Realu Madryt zaprezentowała naprawdę dobrą formę w starciu z Realem Sociedad i ograła rywali 4:1. Tym samym "Królewscy" wdarli się na pozycję liderów Primera Division, natomiast wciąż musieli czekać na swoistą odpowiedź FC Barcelona.

"Duma Katalonii" w ramach tej samej kolejki podeszła bowiem w poniedziałek do starcia z Gironą - i w przypadku triumfu znów wyprzedziłaby ona "Los Blancos" w klasyfikacji o dokładnie jedno "oczko". Taki scenariusz się jednak nie spełnił.

"Barca" uległa bowiem dość niespodziewanie Gironie 1:2, a w meczu tym nie obyło się bez sędziowskich kontrowersji, anulowanego gola Roberta Lewandowskiego i przede wszystkim niewykorzystanego w pierwszej połowie rzutu karnego w wykonaniu Lamine'a Yamala.

Kto wie, jakby potoczyło się spotkanie, gdyby Hiszpan trafił do siatki, a nie w słupek - niemniej "Blaugranie" przepadła wielka szansa i - jak się okazuje - jest to część pewnego większego problemu.

FC Barcelona ma problem z karnymi. Czegoś takiego nie było od dekady

Alexis Martín-Tamayo Blazquez, dziennikarz Ondy Cero i ESPN, znany w Internecie lepiej jako MisterChip, przytoczył na portalu X intrygującą statystykę - otóż jak się okazuje Barcelona nie miała tak wielkiego jak obecnie problemu z egzekwowaniem "jedenastek" od... 10 lat.

W bieżącym sezonie przy siedmiu podyktowanych karnych FCB nie wykorzystała trzech z nich - oprócz poniedziałkowego strzału Yamala do tego wyniku zliczają się też dwa pudła "Lewego", odnotowane kolejno w październiku i grudniu w meczach z Sevillą i Atletico Madryt.

Poprzednio zaś podobna sytuacja miała miejsce w kampanii 2015/2016, kiedy to jednego "karniaka" zmarnował Leo Messi, a dwukrotnie mylił się Neymar, raz zupełnie pudłując i raz trafiając w poprzeczkę. Cóż, zdarza się najlepszym...

Real wyprzedził Barcelonę, Lewandowski i spółka muszą czyhać na potknięcia oponentów

Niemniej sytuacja z Yamalem, jak się zdaje, kosztowała "Barcę" naprawdę sporo - teraz podopieczni Hansiego Flicka będą musieli nie tylko wygrywać kolejne spotkania, ale i liczyć na potknięcia Realu Madryt jeśli chcą myśleć o powrocie na pierwsze miejsce w tabeli. Najbliższa okazja do roszady nadejdzie oczywiście w najbliższy weekend - "Los Blancos" zmierzą się z Osasuną, a FCB z Levante.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal

Robert Lewandowski i Lamine Yamal GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jesus Ruiz/Quality Sport Images/Getty Images AFP

Lamine Yamal MANAURE QUINTEROAFP AFP

