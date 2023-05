Xavi Hernandez kończy powoli swój pierwszy pełny sezon w roli szkoleniowca "Dumy Katalonii". Nie był to na pewno sezon idealny, bo Barcelona miewała okresy zdecydowanie słabszych momentów, co poskutkowało bolesnymi porażkami w Lidze Mistrzów czy Pucharze Króla. W lidze udało się jednak skutecznie pudrować niedoskonałości, szczególnie dobrze funkcjonującą linii obrony, co pozwoliło na jej wygranie z dosyć dużą przewagą.