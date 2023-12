Lewandowski w centrum uwagi przed hitem. "Nie ma nikogo takiego jak on"

Będzie strzelał gole. To Lewandowski, to nasz najlepszy zawodnik z ataku. Nie mamy żadnych wątpliwości. Piłkarze przechodzą różne serie, ale dwa mecze temu przecież strzelił dwa gole. Nie martwię się o to, lecz o to, byśmy byli bardziej efektywni jako zespół. To właśnie musimy poprawić

~ Xavi cytowany przez redakcję "SPORT"