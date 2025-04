Lewandowski w centrum ataku marzeń. FC Barcelona już działa. Padło "tak"

To sprawia, że z budżetu "Blaugrany" La Liga musiała usunąć 100 milionów euro, które w kontekście powrotu do zasady 1:1 było niezwykle ważne. Co więcej, zdaniem wiarygodnych medialnych źródeł działacze lidera La Ligi nie rozważają nawet sprzedaży któregoś z ważnych zawodników, co oznacza, że opcje na zarobek mocno się kurczą. Mimo tego wszyscy w klubie mają świadomość, że kadra, jaką dysponuje Hansi Flick, wymaga wzmocnień już latem.