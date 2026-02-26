Lewandowski w centrum akcji. Nagranie z Polakiem krąży po sieci, wszystko przez jego zachowanie

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski młodnieje w zespole FC Barcelony. Polski napastnik ma 37 lat, co nie przeszkadza mu stroić sobie żartów z młodszych kolegów. Ostatnio postanowił pokazać ponownie swoją dowcipną twarz na nagraniu z treningu FC Barcelony. Swoją uwagą obdarzył ponownie Lamine Yamala. To już kolejny psikus, który "Lewy" zgotował swojemu młodszemu koledze. Nagranie trafiło do sieci.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękoma, bandażem na lewej dłoni i opuszczoną głową podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski AFP

W FC Barcelonie Robert Lewandowski tryska humorem. Widać, że znakomicie odnalazł się w grupie i bardzo dobrze dogaduje się z kolegami z drużyny - specjalnie po to nauczył się hiszpańskiego. Teraz jego podejście daje owoce.

FC Barcelona w trudnym momencie sezonu

FC Barcelona nie pokazała się ostatnio od najlepszej strony, ale ma zamiar zmienić to w nadchodzącym meczu ligowym przeciwko Villarealowi. Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z trzecim w tabeli rywalem z La Ligi w sobotę o 16:15.

Klub Lewandowskiego zaliczył parę wpadek. Najboleśniejszą z nich była przegrana w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla z Atletico Madryt. Blaugrana została rozgromiona 4:0 (i to wszystko w pierwszej połowie), a od 85. minuty musiała grać w dziesiątkę - czerwoną kartkę zobaczył Eric Garcia. O wiele lepiej Katalończycy zaprezentowali się w meczu z Levante, który zakończył się dla nich wynikiem 3:0 i wygraną.

Robert Lewandowski znów zaistniał w mediach społecznościowych

Robert Lewandowski nie stracił jednak dobrego humoru. Choć ostatnio sam nie gra na najwyższym poziomie, to próbuje potrzymać na duchu swój zespół i samego siebie. Do sieci trafiło nagranie z treningu FC Barcelony, a w nim można było zobaczyć polskiego napastnika zaczepiającego Lamine Yamala.

Tym razem "Lewy" towarzyszył młodemu piłkarzowi przy ćwiczeniach związanych z rozbiegiem. Polak postanowił przy tym poudawać nakręcanie kosiarki, a samą kosiarką był... Yamal. Widać, że atmosfera w drużynie wciąż jest bardzo radosna.

Lamine Yamal i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Rafał Sierhej
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w różowo-fioletowych strojach treningowych stoi na boisku, jeden opiera się o żółty drążek, drugi wskazuje ręką, w tle rozmyta murawa.
Lamine Yamal i Robert LewandowskiJOSEP LAGO / AFPAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony wykonuje gest rękami podczas meczu, na ramieniu opaska kapitańska w kolorach żółto-czerwonych.
Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
