Lewandowski w centrum akcji. Nagranie z Polakiem krąży po sieci, wszystko przez jego zachowanie

W FC Barcelonie Robert Lewandowski tryska humorem. Widać, że znakomicie odnalazł się w grupie i bardzo dobrze dogaduje się z kolegami z drużyny - specjalnie po to nauczył się hiszpańskiego. Teraz jego podejście daje owoce.

FC Barcelona w trudnym momencie sezonu

FC Barcelona nie pokazała się ostatnio od najlepszej strony, ale ma zamiar zmienić to w nadchodzącym meczu ligowym przeciwko Villarealowi. Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z trzecim w tabeli rywalem z La Ligi w sobotę o 16:15.

Klub Lewandowskiego zaliczył parę wpadek. Najboleśniejszą z nich była przegrana w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla z Atletico Madryt. Blaugrana została rozgromiona 4:0 (i to wszystko w pierwszej połowie), a od 85. minuty musiała grać w dziesiątkę - czerwoną kartkę zobaczył Eric Garcia. O wiele lepiej Katalończycy zaprezentowali się w meczu z Levante, który zakończył się dla nich wynikiem 3:0 i wygraną.

Robert Lewandowski znów zaistniał w mediach społecznościowych

Robert Lewandowski nie stracił jednak dobrego humoru. Choć ostatnio sam nie gra na najwyższym poziomie, to próbuje potrzymać na duchu swój zespół i samego siebie. Do sieci trafiło nagranie z treningu FC Barcelony, a w nim można było zobaczyć polskiego napastnika zaczepiającego Lamine Yamala.

Tym razem "Lewy" towarzyszył młodemu piłkarzowi przy ćwiczeniach związanych z rozbiegiem. Polak postanowił przy tym poudawać nakręcanie kosiarki, a samą kosiarką był... Yamal. Widać, że atmosfera w drużynie wciąż jest bardzo radosna.

