Lewandowski w centrum akcji. Nagranie z Polakiem krąży po sieci, wszystko przez jego zachowanie
Robert Lewandowski młodnieje w zespole FC Barcelony. Polski napastnik ma 37 lat, co nie przeszkadza mu stroić sobie żartów z młodszych kolegów. Ostatnio postanowił pokazać ponownie swoją dowcipną twarz na nagraniu z treningu FC Barcelony. Swoją uwagą obdarzył ponownie Lamine Yamala. To już kolejny psikus, który "Lewy" zgotował swojemu młodszemu koledze. Nagranie trafiło do sieci.
W FC Barcelonie Robert Lewandowski tryska humorem. Widać, że znakomicie odnalazł się w grupie i bardzo dobrze dogaduje się z kolegami z drużyny - specjalnie po to nauczył się hiszpańskiego. Teraz jego podejście daje owoce.
FC Barcelona w trudnym momencie sezonu
FC Barcelona nie pokazała się ostatnio od najlepszej strony, ale ma zamiar zmienić to w nadchodzącym meczu ligowym przeciwko Villarealowi. Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z trzecim w tabeli rywalem z La Ligi w sobotę o 16:15.
Klub Lewandowskiego zaliczył parę wpadek. Najboleśniejszą z nich była przegrana w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla z Atletico Madryt. Blaugrana została rozgromiona 4:0 (i to wszystko w pierwszej połowie), a od 85. minuty musiała grać w dziesiątkę - czerwoną kartkę zobaczył Eric Garcia. O wiele lepiej Katalończycy zaprezentowali się w meczu z Levante, który zakończył się dla nich wynikiem 3:0 i wygraną.
Robert Lewandowski znów zaistniał w mediach społecznościowych
Robert Lewandowski nie stracił jednak dobrego humoru. Choć ostatnio sam nie gra na najwyższym poziomie, to próbuje potrzymać na duchu swój zespół i samego siebie. Do sieci trafiło nagranie z treningu FC Barcelony, a w nim można było zobaczyć polskiego napastnika zaczepiającego Lamine Yamala.
Tym razem "Lewy" towarzyszył młodemu piłkarzowi przy ćwiczeniach związanych z rozbiegiem. Polak postanowił przy tym poudawać nakręcanie kosiarki, a samą kosiarką był... Yamal. Widać, że atmosfera w drużynie wciąż jest bardzo radosna.