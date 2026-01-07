FC Barcelona na pokładzie z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim udała się w ostatnich dniach do Arabii Saudyjskiej. Właśnie tam od kilku lat odbywają się zmagania w Superpucharze Hiszpanii. "Duma Katalonii" przed rokiem sięgnęła po trofeum i udała się na Półwysep Arabski z zamiarem obrony trofeum.

FC Barcelona czeka na głośny powrót. Joao Cancelo wzmocni klub

Kibice Barcy oczekują, że podopieczni Hansiego Flicka staną na wysokości zadania i bez większych przeszkód pokonają w półfinale Athletic. W końcu w tym sezonie ograli piłkarzy Ernesto Valverde w lidze 4:0. Trwa przy tym wyczekiwanie na kolejne informacje dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Jako że do końca kontraktu Polaka pozostało mniej niż pół roku, może on oficjalnie negocjować z potencjalnymi nowymi pracodawcami. Przekonać go do przenosin próbowali już włodarze Al-Hilal. Był pomył, by włączyć "Lewego" w operację powrotu Joao Cancelo. 37-latek kategorycznie odmówił jednak przeprowadzki. Nie stoi to jednak na przeszkodzie dla transferu Portugalczyka. A przynajmniej tak twierdzi Fabrizio Romano.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem w Superpucharze Hiszpanii gruchnęła wiadomość, która wywołała niemałe poruszenie w Hiszpanii. Dotyczy przedłużenia umowy, choć w tym wypadku nie Roberta Lewandowskiego.

Saudyjczycy dopięli swego. Superpuchar Hiszpanii na kolejne lata w Arabii

Jak donoszą media, Saudyjczycy dopięli swego i osiągnęli porozumienie w kwestii organizacji Superpucharu Hiszpanii w kolejnych latach. Rozgrywki dalej będą odbywać się w Arabii Saudyjskiej, przynajmniej do 2030 roku. Potwierdza to m.in. Isaac Fouto.

Wyjątkiem będzie przyszłoroczna edycja rozgrywek. Z uwagi na kolidujący w terminarzu Puchar Azji, wyjątkowo odbędą się one w Katarze. Póżniej powrócą do Arabii Saudyjskiej.

Wiadomość z pewnością zdążyła już dotrzeć do piłkarzy Barcy na czele z Lewandowskim. Czy jest ona pozytywna? Z wypowiedzi zawodników w ostatnich latach wynika, że... niekoniecznie. Wielu graczy z La Liga, na czele z gwiazdami Athletiku krytykowało pomysł organizacji Superpucharu Hiszpanii w tak odległym miejscu.

Inaki Williams przed półfinałowym meczem podkreślał, że starcie z Barceloną odbiera w charakterze wyjazdowego. W końcu w Arabii Saudyjskiej nie ma zbyt wielu symatyków ekipy z Kraju Basków. Jeszcze mniej będzie ich na King Abdullah Sports City w Jeddah, gdzie w środę o godzinie 20:00 rozpocznie się walka o trofeum. Relację na żywo z meczu FC Barcelona - Athletic znajdziesz w Interia Sport.

