Sezon La Liga wkracza w decydującą fazę. Za nami już 30 kolejek, a więc każda z ekip ma jeszcze do rozegrania po osiem meczów. W wyścigu po tytuł mistrza Hiszpanii Real Madryt cieszy się przewagą ośmiu punktów nad FC Barcelona . "Królewscy" mają więc wszystko w swoich rękach i jeśli nie przegrają bezpośredniego starcia z "Dumą Katalonii", finisz rozgrywek nie przyniesie w tej kwestii większych emocji. Nie można jednak powiedzieć tego o walce o "Trofeo Pichichi".

W klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga mamy obecnie trzech liderów. Są to Artem Dowbyk z Girony, Ante Budimir - snajper Osasuny oraz gwiazdor Realu Madryt Jude Bellingham . Każdy z nich ma na koncie po 16 trafień.

Robert Lewandowski walczy o tytuł króla strzelców. Media wprost o rywalizacji snajperów

Śmiało można jednak założyć, że w walce o końcowy triumf liczy się aż 10 zawodników. Sklasyfikowany na 11. miejscu Antoine Griezmann traci bowiem do wspomnianego tercetu tylko pięć goli. Wydaje się to spora strata, lecz na pewno nie jest ona nie do odrobienia. Z rywalizacji wypadł już tylko czwarty obecnie najskuteczniejszy snajper w La Liga - Borja Mayoral, którego wyeliminowała kontuzja.