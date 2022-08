Lewandowski vs Benzema - ta rywalizacja wyniesie ligę hiszpańską na szczyt

Liga hiszpańska w ostatnich latach straciła pozycję, jaką zajmowała w czasach, gdy Real Madryt z ekscentrycznym Jose Mourinho zmagał się z FC Barcelona trenera Pepa Guardioli. Wtedy tymi meczami ekscytowali się wszyscy, a hiszpańskie rozgrywki stawały się rywalizacją ogólnoświatową. Każdy komuś kibicował, albo Realowi, albo FC Barcelona.

Ostatnio pozycja La Liga spadła, a konkurowanie chociażby z angielską Premier League przychodziło jej trudniej. Teraz może odżyć, bowiem rywalizację Realu Madryt z FC Barcelona ma nakręcić rywalizacja dwóch prawdopodobnie największych gwiazd obu ekip - Karima Benzemy i Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski czy Benzema - kto najlepszy w Hiszpanii?

W czasach, gdy Lionel Meissi czy Neymar są rugowani z rywalizacji o Złotą Piłkę, a do miana faworyta do tej nagrody urasta właśnie Francuz z Realu Madryt, polski napastnik Robert Lewandowski wydaje się jedynym, który może go powstrzymać. W Barcelonie wiążą z Polakiem ogromne nadzieje, a Pablo Zabaleta uważa, że rywalizacja Lewandowskiego i Benzemy nakręci nie tylko Hiszpanię, ale cały świat. Liga hiszpańska znów urośnie i jej rola wzrośnie.

A Argentyńczyk wie co mówi. Sam grał przez kilka lat w Españolu Barcelona, który opuścił w 2008 roku i następnie był zawodnikiem West Ham United w Premier League. Dzisiaj będzie komentował mecze ligi hiszpańskiej dla ESPN.

