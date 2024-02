Lewandowski usłyszał zaskakujące wieści. FC Barcelona otwarta na sprzedaż. Klamka zapadła

- Nie powiedziałbym, że Frenkie de Jong dał już zielone światło do odejścia, ale rzeczywiście nie zamyka się już na to, tak jak robił to w poprzednich latach, gdy interesował się nim Mancheter United. Jest trochę zawiedziony swoją sytuacją w Barcelonie, bo nie spełnił postawionych sobie oczekiwań w momencie, gdy przechodził do Barcy, czyli zdobycie wielkich tytułów. Frenkie jest skłonny odejść z Barcelony po zakończeniu sezonu - taką "bombę zrzucił" w trakcie programu "Onze" na kanale "Esport3" Lluis Canut - dziennikarz i bliski przyjaciel Ronalda Koemana.