Lewandowski usłyszał "wyrok". Tuż po mistrzowskiej fecie, decyzja podjęta

Zaledwie dzień po pokonaniu Realu Madryt w El Clasico rozgrywanym na Spotify Camp Nou i zagwarantowaniu sobie kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, piłkarze "Blaugrany" mogli świętować sukces ze swoimi kibicmi. Podczas mistrzowskiej fety "Lewy" i Szczęsny stali się gwiazdami, skupiając na sobie uwagę internautów oraz dziennikarzy.

- Z tyłu autobusu Raphinha, Koundé i Eric García eskortowali dwa trofea zdobyte przez drużynę w tym sezonie (La Liga i Superpuchar). Na czele jechali dwaj polscy piłkarze: Szczęsny, który cały czas jadł, i Lewandowski, który przez kilka minut machał flagą - relacjonowała wydarzenia w stolicy Katalonii "Marca".

To, co podczas przejazdu autokaru robili polscy piłkarze, od razu rozeszło się echem w mediach społecznościowych, a kolejne nagrania, w których Lewandowski i Szczęsny m.in. parodiują Jana Tomaszewskiego, czy opowiadają dowcpiy, stały się viralami. Wszystko doceniał również klub z Katalonii.

- Kto jest MVP parady i dlaczego jest to jeden z tych dwóch? - dopytywała FC Barcelona na poście na platfofmie "X", dodając zdjęcie Polaków na czele autokaru. Tym samym kataloński klub od razu zawyrokował, że to właśnie Lewandowski i Szczęsny skradli show.

W sekcji komentarzy natychmiast nastąpiło porzuszenie, a internauci zarówno z Polski, jak i Hiszpanii zaczęli dodawać kolejne fragmenty wideo z przejazdu oraz zdjęcia napastnika i bramkarza sugerując, który z nich zasługuje na miano najwazniejszego.

- Lewandowski i Szczęsny, oczłowieku, oni byli jedynymi, którzy byli aktywni przez cały czas - zauważył jedne z internautów.

"Lewandowski, prawdopodobnie przeżywający swoją ostatnią paradę z Barceloną i jego rodak Szczęsny, z e-papierosem w ręku, byli duszami towarzystwa, zajadając się lodami, pizzą i hamburgerami" - relacjonował z kolei zachowanie Polaków "AS" dodając, że byli "animatorami fety".

Przekaz medialny w hiszpańskich i polskich mediach sportowych w ostatnich godzinach skupił się całkowicie na Szczęsnym i Lewandowskim, co tylko potwierdza, że inni zawodnicy "Blaugrany" nie mieli szans w straciu o tytuł MVP mistrzowskiej fety.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zapisali się w historii Barcelony

Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona

Robert Lewandowski

