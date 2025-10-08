Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski usłyszał nazwisko. Ma go zastąpić czempion. Szalony plan Barcelony

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Lista potencjalnych następców Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stale się wydłuża. Nazwiska są kibicom doskonale znane. Może poza jednym. "Duma Katalonii" z coraz większą determinacją spogląda na Samu Aghehowę z FC Porto. Jak donoszą hiszpańskie media, to będzie główny cel transferowy ekipy z Camp Nou, jeśli niemożliwy okaże się angaż Juliana Alvareza lub Erlinga Haalanda.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLEAFP

Kim jest Samu Aghehowa? To 21-letni napastnik, reprezentujący obecnie barwy FC Porto. Hiszpan nigeryjskiego pochodzenia. W drużynie narodowej dowodzonej przez Luisa de la Fuente rozegrał do tej pory dwa spotkania. Na koncie ma tytuł mistrza olimpijskiego z Paryża.

Jak informuje serwis Fichajes.net, FC Barcelona ma bardzo poważne plany związane z tym piłkarzem. Gromadzi na jego pozyskanie 60 mln euro i będzie gotowa na zrealizowanie transakcji latem 2026 roku. Aghehowa ma być "idealnym następcą" Roberta Lewandowskiego.

Barcelona ma plan na pozyskanie Aghehowy. Klauzula w kontrakcie piłkarza może się okazać problemem

Sęk w tym, że w obecnej umowie młokosa (ważnej do 2029 roku) zawarto klauzulę z kwotą odstępnego w wysokości 100 mln euro. Jak mistrzowie Hiszpanii zamierzają wynegocjować 40-procentowy rabat? Na to pytanie nie znamy dzisiaj odpowiedzi.

Operację pozyskania Aghehowy dodatkowo komplikuje fakt, że parol na niego zagina Tottenham. W londyńskim klubie nadal wierzą, że uda się nakłonić do powrotu Harry'ego Kane'a. Gdyby jednak ten scenariusz okazał się nierealny, na Tottenham Hotspur Stadium pojawić się ma snajper FC Porto.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Katastrofa "Lewego". Ten fakt ujawniono od razu po blamażu. Teraz boli podwójnie

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Zresztą w przypadku Barcelony też chodzi o wariant alternatywny. Piłkarze pierwszego wyboru to Julian Alvarez i Erling Haaland. Szacuje się jednak, że za każdego z nich trzeba będzie zapłacić ok. 200 mln euro. A taki wydatek dla katalońskiego klubu to niebagatelne obciążenie budżetowe, abstrahując od pensji zawodnika.

    Niewykluczone, że w kampanii 2026/27 barwy "Blaugrany" nadal reprezentował będzie Lewandowski (przebywający aktualnie na zgrupowaniu drużyny narodowej). Nawet jeśli tak się stanie, z pewnością nie będzie on już odgrywał pierwszoplanowej roli w zespole. Znalezienie naczelnego egzekutora, który zajmie miejsce Polaka, to w tej chwili priorytet.

    W obecnym sezonie Aghehowa zdobył pięć bramek w ośmiu występach. W poprzednim cyklu rozegrał dla portugalskiego giganta 45 spotkań, strzelił 27 goli i zaliczył trzy asysty.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i Piotr Zieliński mają poprowadzić "Biało-Czerwonych" do triumfu w Kownie
    Reprezentacja

    Alarm na Litwie przed meczem z Polską. Służby postawione w stan gotowości

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Kto zagra w meczu z Nową Zelandią? Jan Urban będzie musiał podjąć kluczowe decyzjePolsat Sport
      Piłkarz w pomarańczowym stroju FC Barcelona stoi na boisku z piłką w ręku, skupiony i gotowy do gry, w tle zamazane trybuny stadionu.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w stroju FC Barcelony z numerem 9 na boisku, trzyma lewą rękę na głowie, na drugim planie fragment innego zawodnika w bordowo-granatowej koszulce.
      Robert LewandowskiUrbanandsportAFP
      Piłkarz drużyny FC Porto z szeroko rozłożonymi rękami cieszy się po zdobytej bramce, w tle bramkarz i inny zawodnik drużyny przeciwnej znajdują się na murawie, liczna publiczność dopingująca z trybun.
      Samu AghehowaMATTHIEU MIRVILLEAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja