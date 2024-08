Lewandowski urządził "imprezę". Wideo trafiło do sieci. Wyjątkowe grono gości

Robert Lewandowski zorganizował w środę skromną "imprezę" urodzinową lub mówiąc bardziej precyzyjnie kolację, na którą zaprosił część kolegów z szatni. Było to jednak wyjątkowe grono, ograniczone do zaledwie kilku osób. O skromnej celebrze reprezentanta Polski piszą hiszpańskie media, do sieci trafiło także nagranie, przedstawiające gwiazdy FC Barcelona siedzące przy stole wraz ze swoimi partnerkami.