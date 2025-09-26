Hansi Flick ma niemały ból głowy, wybierając wyjściowy skład na kolejne mecze Barcelony, przede wszystkim w kontekście napastnika, który wybiegnie na murawę od początku spotkania. W ostatnim meczu z Realem Oviedo to Ferran Torres był pierwszym wyborem Niemca, a Robert Lewandowski usiadł na ławce. Koniec końców, to jednak Polak okazał się bohaterem "Blaugrany".

Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na murawie w drugiej połowie spotkania, a konkretnie w 65. minucie, zmieniając Raphinhę. Już 5 minut później, Robert Lewandowski biegł w stronę trybun, aby cieszyć się ze zdobytej bramki. Frenkie de Jong wrzucił piłkę w pole karne z prawego skrzydła, a Polak uderzył głową w okienko bramki. To, co Polak zrobił dla swojej drużyny, nie umknęło oczywiście hiszpańskim mediom.

Lewandowski uratował Barcelonę, ale co stało się później. To już poszło w świat

Występowi Barcelony poświęcono obszerny artykuł na łamach "Mundo Deportivo", w którym nie zabrakło ciepłych słów o Polaku już w samym tytule. "Wielki Eric, doskonały Lewandowski i zabójczy Araujo" - głosi kataloński portal.

To jednak nie wszystko, bo osobny akapit poświęcono bramce Roberta Lewandowskiego i nie kryto się ze stwierdzeniem, że ciężko będzie pobić komuś to trafienie pod kątem wizualnym. Gol w okienko, gdzie piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki, to prawdziwy majstersztyk.

- Wynik 1:1 padł w 56. minucie, a 1:2 czternaście minut później: po zabójczym, podkręconym dośrodkowaniu Frenkiego i wspaniałym uderzeniu głową Roberta Lewandowskiego w górny róg bramki. Pod względem estetycznym - nie do pobicia - rozpływają się Katalończycy.

Pomimo tego, że wynik spotkania na 3:1 ustalił Ronald Araujo, strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, to jednak trafienie Polaka było momentem przełomowym w meczu, po którym gospodarze z Oviedo musieli ponownie przejść do ataku i "się otworzyć" w defensywie.

Teraz FC Barcelona nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. Kolejne spotkanie z udziałem ekipy Roberta Lewandowskiego zostanie rozegrane już w niedzielę. "Blaugrana" zmierzy się przed własną publicznością z Realem Sociedad. Relacja tekstowa z meczu prowadzona będzie na portalu interia.pl.

W dniu swoich 34. urodzin Robert Lewandowski strzelił premierowego gola w barwach FC Barcelony Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski świętujący kolejne trafienie w barwach FC Barcelona ANDER GILLENEA / AFP AFP