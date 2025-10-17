Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski ujawnił prawdę. Do Polski dotarła już wypowiedź Flicka. To koniec

Łukasz Żurek

Fala krytyki, z jaką mierzył się w ostatnich dniach Robert Lewandowski, wyraźnie opada. Przyczynił się do tego Hansi Flick, który oznajmił właśnie, że nie ma pretensji do polskiego napastnika. "Lewemu" zarzucano w Hiszpanii, że mimo kontuzji został na murawie do końcowego gwizdka niedzielnego meczu z Litwą. - Czuł się dobrze i nie odczuwał bólu - zakomunikował niemiecki szkoleniowiec Barcelony. Tym samym końca dobiega dyskusja na temat rzekomej nieodpowiedzialności kapitana reprezentacji Polski.

Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski
Kapitan reprezentacji Polski - Robert LewandowskiPiotr Dziurman/REPORTERReporter

Robert Lewandowski poczuł ból w udzie już w trakcie pierwszej połowy eliminacyjnego meczu z Litwą. Mimo to wyszedł na drugą część gry, tyle że z bandażem na nodze. Nie wyglądał na cierpiącego, zdobył bramkę na 2:0 i schodził z murawy wyraźnie zadowolony.

Dwa dni później z Barcelony nadeszły niedobre wieści. U 37-letniego zawodnika zdiagnozowano naderwanie mięśnia dwugłowego. To oznacza kilkutygodniowy rozbrat z futbolem.

Lewandowski potwierdził wersję Urbana. Flick rozgrzesza polskiego snajpera

W Hiszpanii podniosła się wrzawa. Ostrze krytyki wycelowano nie tylko w samego zawodnika, ale też w selekcjonera Jana Urbana. Nie ściągnął Lewandowskiego z boiska mimo jego urazu - taki zarzut formułowano.

- Były ustalenia między doktorem, Robertem i mną, że jeśli tylko coś poczuje, podnosi rękę i od razu go zmieniamy - tłumaczy Urban w rozmowie z PAP. - Cały czas Karol Świderski był przygotowany do zmiany, gdyby Robert tylko dał nam sygnał, że nie da rady albo czuje, że coś może mu się przytrafić.

- Robert powiedział mi to samo - oznajmił trener Hansi Flick na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Gironą. - Czuł się dobrze i nie odczuwał bólu. Wiemy, że to może się zdarzyć podczas przerw na mecze międzynarodowe. To nie jest łatwe dla zawodników i jest złe dla zespołu. Ale musimy się z tym uporać.

    Zgromadzeni na sali dziennikarze nie byli jednak usatysfakcjonowani taką odpowiedzią. Ich zdaniem, sam Lewandowski nie zasługuje na tak łatwe rozgrzeszenie. Świadomie miał podjąć zbyt duże ryzyko.

    - Nie sądzę, żeby istniał piłkarz, który dba o swoje ciało lepiej niż Robert - odparł spokojnie Flick. - Powiedział mi, że nie czuł, że doznał kontuzji. Zawsze bardzo o siebie dba. Nikt w jego wieku, może poza Ronaldo, nie jest w tak dobrej formie.

    Pierwsze prognozy mówiły o sześciotygodniowej kuracji Lewandowskiego. Te nowsze są już bardziej optymistyczne. Napastnik ma być gotów do gry za trzy tygodnie. Na pewno opuści El Clasico (26.10), ale jest szansa na jego udział w listopadowych potyczkach kwalifikacyjnych z Holandią (14.11) i Maltą (17.11).

      Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO
      Mężczyzna w okularach i ciemnej koszuli energicznie gestykuluje, wyciągając rękę i wskazując palcem, w tle rozmazane postacie oraz czerwone tło.
      Jan UrbanWojtek RadwańskiAFP
      Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 9, z opaską kapitana na ramieniu, stoi na stadionie i uśmiecha się, klaszcząc w dłonie, w tle jasne światła stadionowe.
      Robert LewandowskiFoto OlimpikAFP
      Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy w sportowej bluzie na ciemnym, rozmytym tle
      Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP

