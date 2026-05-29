Robert Lewandowski pojawił się na czwartkowej konferencji prasowej na zgrupowaniu reprezentacji Polski i odpowiedział na pytanie dotyczące pożegnania z Barceloną. Nawiązał do faktu, że "Duma Katalonii" to wielki klub i gra dla niego to ogromny przywilej, ale także odpowiedzialność. Po pożegnaniu jest zatem więcej ulgi, bo napięcie po prostu zeszło.

"Wiadomo, że jak gra się na najwyższym poziomie, gdzie co trzy dni jest presja, to człowiek jest bardziej skupiony, spięty. W ostatnim czasie dawka emocji była bardzo duża. Myślę, że teraz jest większy luz i swoboda, pewien etap w moim życiu się zakończył" - przekazał.

Jest też większy dystans do tego wszystkiego. Człowiek zaczyna wspominać to, co się wydarzyło, czego się dokonało

Wyjaśnił, że te emocje i napięcie, w którym żył przez ostatnie lata, to nie była kwestia krótkiej chwili, a stan o wiele dłużej towarzyszący jemu i kolegom z zespołu. "Dawka emocji trwała nie 1-2 dni, ale dość długo. Była nie tylko w szatni. Kiedy zamknęło się pewien rozdział, można patrzeć na to, co przede mną" - mówił.

Nie obyło się zatem bez tematu jego piłkarskiej przyszłości. "Lewy" stoi bowiem teraz przed wyborem nowego klubu. Wysłał jasny sygnał co do tego, czy jakieś decyzje już zapadły, czy nie.

Lewandowski wprost o nowym klubie. Wybór wpłynie na to, co dalej z kadrą

"Moja przyszłość w kadrze będzie zależała również od tego, jaki klub wybiorę. Na teraz ciężko mi powiedzieć. Nic nie mam zaplanowanego w tym temacie i nie nie wiem" - przyznał prosto z mostu Robert Lewandowski.

Tłumaczył, że - jako profesjonalny sportowiec - był niejako przygotowany na scenariusz ze zmianą pracodawcy. Realizował się on w jego życiu przecież nie jeden raz. Lecz samo pożegnanie z Barcą było po prostu trudne.

"Zmiana klubu to życie piłkarza. Byłem świadomy, że kiedyś zmienię barwy. Całe pożegnanie, dawka emocjonalna, starczy mi na wiele. To piękne, ale także ciężkie chwile. Coś się kończy, coś się zaczyna" - podsumował.

Teraz, wraz z kadrą narodową pod batutą Jana Urbana, przygotowuje się do innych wyzwań. Polska nie zakwalifikowała się na mundial, lecz tak czy inaczej rozegra towarzyskie mecze, które normalnie byłyby przetarciem przed wyjazdem na MŚ.

Na niedzielę 31 maja na godzinę 17.30 na stadionie we Wrocławiu zaplanowane jest spotkanie z Ukrainą. Zgrupowanie zamknie pojedynek z Nigerią. Ten odbędzie się w środę 3 czerwca o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.





