Lewandowski uderzył w krytycznym momencie. Co za gol w meczu Polska - Albania [WIDEO]

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

26 marca reprezentacja Polski podeszła do barażowej rywalizacji z Albanią - i trzeba przyznać, że spotkanie to w pierwszej połowie ułożyło się dla "Biało-Czerwonych" naprawdę źle, bowiem tuż przed przerwą to rywale wyszli na prowadzenie. Po zmianie stron jednak, w obliczu możliwej porażki, "Czerwono-Czarnym" odpowiedział Robert Lewandowski, który wykazał się w polu karnym wielkim instynktem snajpera.

Robert Lewandowski w biało-czerwonym stroju z numerem 9 i opaską kapitana po strzeleniu gola Albanii; wstawka pokazuje moment uderzenia piłki
Robert Lewandowski z golem w meczu Polska - Albania

26 marca to data niezwykle istotna dla wszystkich polskich kibiców - to właśnie tego dnia "Biało-Czerwoni" podeszli bowiem do barażowych zmagań przeciwko Albanii, których stawką stał się awans do mistrzostw świata 2026.

Niestety współzawodnictwo to w pierwszej połowie nie poszło po myśli reprezentacji Polski - po poważnym błędzie Jana Bednarka rywale podopiecznych Jana Urbana pod koniec pierwszej połowy wyszli na prowadzenie. Po zmianie stron jednak nastąpił istotny zwrot akcji.

W 63. minucie do wykonania rzutu rożnego podszedł Sebastian Szymański, który posłał wysoką piłkę w pole karne wprost do... Roberta Lewandowskiego. Ten bezwzględnie wykorzystał szansę na wyrównanie:

"RL9" w świetny sposób uciekł spod krycia i z bliskiej odległości skierował futbolówkę głową do siatki, na nowo wlewając nadzieję w serca polskich kibiców. Co ciekawe Szymański równo 10 minut później zanotował też asystę przy kolejnym golu Polaków, którego autorem tym razem był Piotr Zieliński.

Triumfator meczu Polska - Albania zagra z lepszą z ekip z potyczki Szwecja - Ukraina. Finały baraży zaplanowano na ostatni dzień marca, potem już wszystko będzie jasne w kwestii drużyn biorących udział w mundialu 2026.

Ten odbędzie się w czerwcu oraz lipcu w Kanadzie, USA oraz Meksyku. W poprzednich mistrzostwach, w roku 2022, piłkarska reprezentacja Polski dotarła w Katarze do 1/8 finału zmagań.

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
piłkarz w białej koszulce z czerwonym numerem 9 i opaską kapitana okazuje radość po zdobyciu gola na stadionie, trzymając w ręku ochraniacz na ramię, w tle inni zawodnicy i rozmyte trybuny pełne kibiców
Była 63. minuta. Robert Lewandowski przywrócił "Biało-Czerwonym" wiarę w mundial
Mężczyzna o jasnych włosach w szarej bluzie sportowej z godłem Polski na piersi, stoi na tle rozmytego stadionu, wyraz twarzy skupiony
Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski
Piłkarz w czerwonej koszulce reprezentacji Polski wykonuje gest dłonią w kierunku ust. Na stroju widoczny jest herb Polski oraz opaska kapitana. W tle rozmyci zawodnicy i fragment stadionu.
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski
