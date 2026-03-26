Lewandowski uderzył w krytycznym momencie. Co za gol w meczu Polska - Albania [WIDEO]

26 marca to data niezwykle istotna dla wszystkich polskich kibiców - to właśnie tego dnia "Biało-Czerwoni" podeszli bowiem do barażowych zmagań przeciwko Albanii, których stawką stał się awans do mistrzostw świata 2026.

Niestety współzawodnictwo to w pierwszej połowie nie poszło po myśli reprezentacji Polski - po poważnym błędzie Jana Bednarka rywale podopiecznych Jana Urbana pod koniec pierwszej połowy wyszli na prowadzenie. Po zmianie stron jednak nastąpił istotny zwrot akcji.

Polska - Albania: Kapitan pokazał klasę w trudnej sytuacji. Ważny gol Roberta Lewandowskiego

W 63. minucie do wykonania rzutu rożnego podszedł Sebastian Szymański, który posłał wysoką piłkę w pole karne wprost do... Roberta Lewandowskiego. Ten bezwzględnie wykorzystał szansę na wyrównanie:

"RL9" w świetny sposób uciekł spod krycia i z bliskiej odległości skierował futbolówkę głową do siatki, na nowo wlewając nadzieję w serca polskich kibiców. Co ciekawe Szymański równo 10 minut później zanotował też asystę przy kolejnym golu Polaków, którego autorem tym razem był Piotr Zieliński.

MŚ 2026. Baraże zostaną zakończone jeszcze w marcu

Triumfator meczu Polska - Albania zagra z lepszą z ekip z potyczki Szwecja - Ukraina. Finały baraży zaplanowano na ostatni dzień marca, potem już wszystko będzie jasne w kwestii drużyn biorących udział w mundialu 2026.

Ten odbędzie się w czerwcu oraz lipcu w Kanadzie, USA oraz Meksyku. W poprzednich mistrzostwach, w roku 2022, piłkarska reprezentacja Polski dotarła w Katarze do 1/8 finału zmagań.

Była 63. minuta. Robert Lewandowski przywrócił "Biało-Czerwonym" wiarę w mundial

Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski

