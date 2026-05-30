Lewandowski u boku Kane'a, trener ogłosił bez wahania. Wątpliwości rozwiane

Robert Lewandowski zdecydował, że po wygaśnięciu swojego obecnego kontraktu (30 czerwca 2026 roku) opuści szeregi Barcelony. Wciąż nie wiadomo jednak, w jakim miejscu będzie on kontynuował swoją piłkarską karierę.

Kapitan reprezentacji Polski ma teraz sporo możliwości. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że zainteresowanie pozyskaniem 37-latka wyraża spora liczba zespołów z przeróżnych stron świata. Na czele stawki znajdują się dwa kierunku - Arabia Saudyjska oraz USA. Pierwszy z wymienionych krajów ma być zresztą prywatnym faworytem Lewandowskiego.

Póki co nie otrzymaliśmy jednak oficjalnych doniesień ws. przyszłości polskiego napastnika. Z tego powodu temat przenosin Lewandowskiego wciąż wywołuje duże emocje wśród kibiców na całym świecie.

Ikoniczny trener wprost ws. Lewandowskiego. "Będą mieli z niego jeszcze ogromny pożytek"

Wielu ekspertów pytanych jest o to, jak w ich mniemaniu potoczą się dalsze losy Roberta Lewandowskiego. Kwestii tej nie uniknął także Luis Fernandez. W rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" ikoniczny trener poproszony został o wyrażenie swojej opinii ws. kolejnego rozdziału w bogatej karierze Lewandowskiego.

- Chyba nie jestem najlepszym przewodnikiem, żeby wskazywać Lewandowskiemu kierunek, ale co do jednego nie mam wątpliwości - gdziekolwiek pójdzie, tam będą mieli z niego jeszcze ogromny pożytek. Oglądam go w telewizji i sobie myślę - nie można go nie lubić - przyznaje były szkoleniowiec takich ekip jak PSG, Athletic Bilbao czy Espanyol.

Przy okazji tego pytania, Fernandez pozwolił sobie również na prywatne wyznanie ws. Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że Polak jest jednym z dwóch ulubionych napastników byłego szkoleniowca. Francuz zestawił go ramię w ramię z inną światowej sławy "dziewiątką" - Harrym Kane'em.

Jest dwóch napastników, których wręcz uwielbiam oglądać - właśnie Lewandowskiego i Harry'ego Kane'a. Takich środkowych napastników jak oni już dzisiaj nie ma

Zestawienie Kane'a z Lewandowskim nie jest niczym nowym. Panowie charakteryzują się w swojej grze pewnymi cechami wspólnymi. Już od jakiegoś czasu w środowisku Bayernu Monachium toczy się zresztą zażarta dyskusja, której celem jest uszeregowanie opisywanych zawodników. Jedno nie ulega jednak wątpliwości - zarówno Kane, jak i Lewandowski już teraz zasługują na miano prawdziwych ikon futbolu.

