Lewandowski tuż obok Messiego, historyczny mecz Polaka. Nie ma już wątpliwości

Pierwsza odsłona zmagań między FC Barcelona a Newcastle United w 1/8 finału Ligi Mistrzów zakończyła się remisem 1:1, w związku z czym przed rewanżem nic tak naprawdę nie wydawało się przesądzone dla którejkolwiek z ekip.

W drugiej części rywalizacji miedzy "Barcą" a "Srokami" nie było jednak już wątpliwości co do tego, który zespół zasłużył bardziej na przedarcie się do ćwierćfinału - podopieczni Hansiego Flicka ograli bowiem przeciwników aż 7:2.

Autorem dwóch goli był w tym przypadku Robert Lewandowski, który w ten sposób nie tylko pobił rekord Leo Messiego dotyczący liczby zespołów, którym strzelał bramki w Lidze Mistrzów, ale też i przebił jeszcze inną istotną barierę. W tym przypadku Argentyńczyk też był niejako "obecny".

Lewandowski w gronie wielkich legend. Może niedługo "przeskoczyć" Messiego

Jak informuje bowiem dziennikarz RAC 1 Oriol Jove, kapitan reprezentacji Polski wdarł się do czołowej 10 piłkarzy z największą liczbą rozegranych dla FCB spotkań po ukończeniu 30. roku życia. "RL9" ma ich na ten moment na koncie 183.

Rozwiń

Lewandowskiemu przy tym brakuje naprawdę niewiele by "przeskoczyć" tu Phillipa Cocu (187 meczów), a przy dobrych wiatrach mógłby on tu pobić też jeszcze w bieżącej kampanii rezultat Messiego wynoszący 195 potyczek.

Przed FC Barcelona jeszcze co najmniej 12 spotkań w sezonie

"Blaugrana" zagra do końca sezonu jeszcze co najmniej 12 meczów - dziesięć w lidze i dwa w ćwierćfinale Champions League. Jak łatwo więc policzyć warunkiem koniecznym, by "Lewy" znalazł się przed Argentyńczykiem jest awans Barcelony do półfinału LM.

O tym, czy "Duma Katalonii" osiągnie taki sukces, dowiemy się w połowie kwietnia.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

