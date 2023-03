Lewandowski transferem do Barcelony zmarnował ostatnie lata kariery?

Nie ma wątpliwości, że forma drużyny Xaviego jest daleka od ideału, a Robert Lewandowski , który ma być jej liderem, gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. Kompromitacja w europejskich pucharach sprawiła, że słuszność transferu Polaka do FC Barcelony jest mocno kwestionowana.

Nie zawsze jednak było tak źle. Początek sezonu w wykonaniu "Lewego" był spektakularny. Polak strzelał gole niemal w każdym meczu i do dziś plasuje się na 1. miejscu w klasyfikacji strzelców La Liga. Jego współpraca z takimi zawodnikami jak Pedri, Gavi czy Ousmane Dembele również była bardzo udana. Nagle jednak przyszedł wyraźny spadek formy Polaka, który odbija się na całej drużynie. Był on jednym z wielu powodów odpadnięcia "Dumy Katalonii" z europejskich pucharów. Jego dyspozycja przyczyniła się również do ostatniej porażki ligowej z Almerią.