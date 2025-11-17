Lewandowski traci pozycję. UEFA ogłasza. Komunikat tuż przed meczem z Maltą

Do eliminacji MŚ 2018 drużyna narodowa przystąpiła jako ćwierćfinalista mistrzostw Europy. Z 28-letnim Robertem Lewandowskim na pierwszej linii ognia. Nikt nad Wisłą nie dopuszczał myśli, że mundial w Rosji może się odbyć bez udziału "Biało-Czerwonych"

Kampania zakończyła się sukcesem. "Biało-Czerwoni" wygrali rywalizację w grupie E. W pokonanym polu zostawiliśmy wówczas Danię, Czarnogórę, Rumunię, Armenię i Kazachstan.

Lewandowski doścignięty przez Haalanda. Czy spotkają się na mundialu? Norweski snajper już tam jest

Lewandowski okazał się królem strzelców tamtych kwalifikacji. Zdobył w sumie 16 bramek, okraszając ten dorobek trzema hat-trickami. W snajperskiej klasyfikacji o jedno trafienie wyprzedził Cristiano Ronaldo.

Pułap wyznaczony wtedy przez Polaka przez osiem lat pozostawał nieosiągalny dla innych strzelców. Aż do teraz. W niedzielnym meczu z Włochami w Mediolanie dwie bramki zdobył Erling Haaland. To oznacza, że w trwających eliminacjach do MŚ 2026 Norweg strzelił w sumie 16 goli i powtórzył rekordowy wyczyn "Lewego".

Ekipa ze Skandynawii okazała się jedną z rewelacji kwalifikacyjnej batalii. W fazie grupowej odniosła komplet zwycięstw, wygrywając grupę I w cuglach. W globalnym czempionacie zagra po 28 latach przerwy.

Reprezentacja Polski wciąż toczy zacięty bój do przyszłorocznego mundialu. Udział w barażach mamy już pewny. W poniedziałkowy wieczór trzeba jednak wygrać na Malcie, by zachować miejsce w pierwszym koszyku przed czwartkowym losowaniem par.

W drużynie narodowej "Lewy" pozostaje rekordzistą pod względem liczby występów i bramkowego dorobku. Do tej pory zaliczył w kadrze 162 potyczki i zdobył 87 bramek (w tym trzy w bieżących eliminacjach). Na kolejne trafienie czekamy już dzisiaj, w Ta Qali.

Początek meczu Malta - Polska o 20:45. Relację live z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

Robert Lewandowski Foto Olimpik AFP

Robert Lewandowski Beata Zawrzel/REPORTER East News

Erling Haaland Danil Shamkin AFP