Lewandowski traci pozycję. UEFA ogłasza. Komunikat tuż przed meczem z Maltą

Łukasz Żurek

Robert Lewandowski przez osiem lat cieszył się mianem samodzielnego rekordzisty, jeśli chodzi o liczbę bramek zdobytych w jednej kampanii kwalifikacyjnej. W eliminacjach MŚ 2018 strzelił aż 16 goli. Jego wyczyn dopiero teraz powtórzył Erling Haaland, najlepszy snajper reprezentacji Norwegii. UEFA opublikowała właśnie aktualny rejestr egzekutorów, podgrzewając emocje przed finiszem batalii o przyszłoroczny mundial. O 20:45 zaczynamy wyjazdowy bój z Maltą.

Robert Lewandowski (nr 9) przy najbliższej okazji złoży zasłużone gratulacje Erlingowi Haalandowi
Robert Lewandowski (nr 9) przy najbliższej okazji złoży zasłużone gratulacje Erlingowi Haalandowi Piotr MatusewiczAFP

Do eliminacji MŚ 2018 drużyna narodowa przystąpiła jako ćwierćfinalista mistrzostw Europy. Z 28-letnim Robertem Lewandowskim na pierwszej linii ognia. Nikt nad Wisłą nie dopuszczał myśli, że mundial w Rosji może się odbyć bez udziału "Biało-Czerwonych"

Kampania zakończyła się sukcesem. "Biało-Czerwoni" wygrali rywalizację w grupie E. W pokonanym polu zostawiliśmy wówczas Danię, Czarnogórę, Rumunię, Armenię i Kazachstan.

Lewandowski doścignięty przez Haalanda. Czy spotkają się na mundialu? Norweski snajper już tam jest

Lewandowski okazał się królem strzelców tamtych kwalifikacji. Zdobył w sumie 16 bramek, okraszając ten dorobek trzema hat-trickami. W snajperskiej klasyfikacji o jedno trafienie wyprzedził Cristiano Ronaldo.

Pułap wyznaczony wtedy przez Polaka przez osiem lat pozostawał nieosiągalny dla innych strzelców. Aż do teraz. W niedzielnym meczu z Włochami w Mediolanie dwie bramki zdobył Erling Haaland. To oznacza, że w trwających eliminacjach do MŚ 2026 Norweg strzelił w sumie 16 goli i powtórzył rekordowy wyczyn "Lewego".

Ekipa ze Skandynawii okazała się jedną z rewelacji kwalifikacyjnej batalii. W fazie grupowej odniosła komplet zwycięstw, wygrywając grupę I w cuglach. W globalnym czempionacie zagra po 28 latach przerwy.

    Reprezentacja Polski wciąż toczy zacięty bój do przyszłorocznego mundialu. Udział w barażach mamy już pewny. W poniedziałkowy wieczór trzeba jednak wygrać na Malcie, by zachować miejsce w pierwszym koszyku przed czwartkowym losowaniem par.

    W drużynie narodowej "Lewy" pozostaje rekordzistą pod względem liczby występów i bramkowego dorobku. Do tej pory zaliczył w kadrze 162 potyczki i zdobył 87 bramek (w tym trzy w bieżących eliminacjach). Na kolejne trafienie czekamy już dzisiaj, w Ta Qali.

    Początek meczu Malta - Polska o 20:45. Relację live z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

      DJB: Czy mecz z Maltą będzie formalnością? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
      Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 9 na koszulce stoi na boisku z grymasem na twarzy. W tle rozmyta publiczność oraz fragmenty stadionu.
      Robert LewandowskiFoto OlimpikAFP
      Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy siedzi na ławce rezerwowych, ubrany w sportową kurtkę, na tle tablicy z logotypami sponsorów.
      Robert LewandowskiBeata Zawrzel/REPORTEREast News
      Erling Haaland po meczu Norwegii z Cyprem
      Erling HaalandDanil ShamkinAFP

