Lewandowski traci pozycję. UEFA ogłasza. Komunikat tuż przed meczem z Maltą
Robert Lewandowski przez osiem lat cieszył się mianem samodzielnego rekordzisty, jeśli chodzi o liczbę bramek zdobytych w jednej kampanii kwalifikacyjnej. W eliminacjach MŚ 2018 strzelił aż 16 goli. Jego wyczyn dopiero teraz powtórzył Erling Haaland, najlepszy snajper reprezentacji Norwegii. UEFA opublikowała właśnie aktualny rejestr egzekutorów, podgrzewając emocje przed finiszem batalii o przyszłoroczny mundial. O 20:45 zaczynamy wyjazdowy bój z Maltą.
Do eliminacji MŚ 2018 drużyna narodowa przystąpiła jako ćwierćfinalista mistrzostw Europy. Z 28-letnim Robertem Lewandowskim na pierwszej linii ognia. Nikt nad Wisłą nie dopuszczał myśli, że mundial w Rosji może się odbyć bez udziału "Biało-Czerwonych"
Kampania zakończyła się sukcesem. "Biało-Czerwoni" wygrali rywalizację w grupie E. W pokonanym polu zostawiliśmy wówczas Danię, Czarnogórę, Rumunię, Armenię i Kazachstan.
Lewandowski doścignięty przez Haalanda. Czy spotkają się na mundialu? Norweski snajper już tam jest
Lewandowski okazał się królem strzelców tamtych kwalifikacji. Zdobył w sumie 16 bramek, okraszając ten dorobek trzema hat-trickami. W snajperskiej klasyfikacji o jedno trafienie wyprzedził Cristiano Ronaldo.
Pułap wyznaczony wtedy przez Polaka przez osiem lat pozostawał nieosiągalny dla innych strzelców. Aż do teraz. W niedzielnym meczu z Włochami w Mediolanie dwie bramki zdobył Erling Haaland. To oznacza, że w trwających eliminacjach do MŚ 2026 Norweg strzelił w sumie 16 goli i powtórzył rekordowy wyczyn "Lewego".
Ekipa ze Skandynawii okazała się jedną z rewelacji kwalifikacyjnej batalii. W fazie grupowej odniosła komplet zwycięstw, wygrywając grupę I w cuglach. W globalnym czempionacie zagra po 28 latach przerwy.
Reprezentacja Polski wciąż toczy zacięty bój do przyszłorocznego mundialu. Udział w barażach mamy już pewny. W poniedziałkowy wieczór trzeba jednak wygrać na Malcie, by zachować miejsce w pierwszym koszyku przed czwartkowym losowaniem par.
W drużynie narodowej "Lewy" pozostaje rekordzistą pod względem liczby występów i bramkowego dorobku. Do tej pory zaliczył w kadrze 162 potyczki i zdobył 87 bramek (w tym trzy w bieżących eliminacjach). Na kolejne trafienie czekamy już dzisiaj, w Ta Qali.
Początek meczu Malta - Polska o 20:45.