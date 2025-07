Lewandowski to prawdziwy poliglota. Tyloma językami się posługuje

Robert Lewandowski to sportowiec, którego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego nazwisko dobrze znają nawet osoby, które niekoniecznie interesują się futbolem. Nikogo nie może to jednak dziwić - polski snajper przez lata zachwycał na polskich i niemieckim boiskach, a dziś jest jednym z najlepszych zawodników w hiszpańskiej ekstraklasie. 36-latek dzięki występom w tak wielu klubach zdobył nie tylko piłkarskie doświadczenie, ale również wiedzę, której pozazdrościć mu może niejedna osoba.

Robert Lewandowski tuż po dołączeniu do FC Barcelona rozpoczął intensywną naukę języka hiszpańskiego , aby mógł bez problemu porozumiewać się zarówno z kolegami na boisku, jak i trenerem katalońskiego klubu. Efekt? Już po kilku tygodniach zaczął on udzielać pierwszych wywiadów w tym języku. Z czasem zauważyć można było, że polski gwiazdor coraz śmielej posługuje się językiem hiszpańskim , używając różnego rodzaju sformułowań, którymi Hiszpanie posługują się w życiu codziennym. Już wtedy widać było gołym okiem, że w nauce języka Lewandowskiemu pomogły nie tylko lekcje, na których uczył się teorii i "podręcznikowych" sformułowań, ale również rozmowy z kolegami z szatni.

Hiszpański to jednak nie jedyny język, którym Lewandowski potrafi już posługiwać się płynnie. Dzięki wielu latach gry w Borussii Dortmund i Bayernu Monachium opanował on także biegle język niemiecki. Poza tym doskonale zna on również język angielski oraz oczywiście język polski. Łącznie potrafi on się komunikować w aż w czterech językach. A nie wykluczone, że jeszcze przed przejściem na sportową emeryturę do swojego CV "Lewy" wpiszę znajomość kolejnego języka.