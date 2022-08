"Lewandowski to nie jest Messi. Nie patrzcie mu w dowód"

W krótkim tekście: "Lewandowski, wzór profesjonalisty", dziennikarz "Sportu" apeluje, by nie patrzeć w dowód Polaka. "Jego wiek nie oddaje wspaniałej kondycji fizycznej" - przekonuje. I dodaje, że Lewandowski jest dziesiątką na boisku i poza nim. Dziesiątką, czyli kimś, komu można wystawić maksymalną notę za umiejętności, charakter i podejście do pracy.

Poważny, szczęśliwy...pean dla Lewandowskiego

"Poważny, pracowity, zdyscyplinowany na boisku, szczęśliwy i spokojny w życiu rodzinnym" - chwali dziennikarz.

"Urodzony zwycięzca, któremu nie zajmie dużo czasu, by zostać liderem zespołu Xaviego Hernandeza. Trener jest nim zachwycony, koledzy go szanują i podziwiają. Nie jest Messim, ale zdobędzie tyle samo goli, co Argentyńczyk".

Szczególnie to ostatnie zdanie jest szalenie ryzykowne. Messi to ośmiokrotny zwycięzca klasyfikacji na najlepszego strzelca La Liga. Od 2010 do 2021 roku nigdy nie zdobył mniej niż 25 goli w lidze hiszpańskiej. Taki wynik Polaka w pierwszym sezonie w Barcelonie byłby sukcesem.

Haaland, Jesus, Mane, Nunez - wszyscy wielcy strzelili. Lewandowski wciąż czeka

"El Mundo Deportivo" przypomina, że w ubiegłym sezonie w Bayernie Lewandowski zdobył 50 bramek. Zaledwie dwa razy w rozgrywkach zdarzyło się, by nie strzelił gola w dwóch kolejnych spotkaniach. Dziennik sugeruje, że bardzo dziwne byłoby, gdyby dziś na Estadio Anoeta, Polak znów zakończył spotkanie bez bramki, tak jak w pierwszej kolejce z Rayo.

"Wszyscy wielcy napastnicy, którzy latem zmienili klubu mają już gole. Gabriel Jesus z Arsenalu, Mane z Bayernu, Darwin Nunez z Liverpoolu i Erling Haaland z Manchesteru City. Dziś pora na Lewandowskiego" - pisze "MD".

Na swojej oficjalnej stronie Barcelona złożyła Polakowi życzenia z okazji 34. urodzin. Wiadomo, jaki prezent chciałby dziś sobie zrobić Lewandowski. Zespół Xaviego Hernandeza potrzebuje zwycięstwa w San Sebastian. Real Madryt ma już 6 pkt po dwóch meczach.

