Robert Lewandowski ma za sobą znakomite miesiące. Raz za razem trafiał do siatki i prowadził Bayern do kolejnych sukcesów. Dorobek "Lewego" w minionym roku jest imponujący. Łącznie zdobył 69 goli. Żaden inny piłkarz nawet nie zbliżył się do tego wyniku.



Lewandowski bije kolejne rekordy i dziś może zostać odpowiednio doceniony

Nic więc dziwnego, że polski napastnik zgarnia nagrodę za nagrodą. Dziś może dołożyć do kolekcji kolejne trofeum. "Lewy" jest nominowany w plebiscycie FIFA The Best w kategorii "Piłkarz Roku".

CZYTAJ TAKŻE: Gala FIFA The Best 2022. Robert Lewandowski Znów Najlepszy? Gdzie Oglądać?





Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: Mam nadzieję, że ta sytuacja wpłynie na nas pozytywnie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Zdaniem wielu Lewandowski jest głównym faworytem. Za rywali ma Leo Messiego i Mohameda Salaha. Ostateczne rozstrzygnięcie poznamy w poniedziałkowy wieczór.





Lewandowski to gwiazda bez blasku? Niemieckie media piszą o Polaku

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" dzisiejszą galę zapowiada w dość zaskakujący sposób. Lewandowski opisany jest jako gwiazda bez blasku. Niemcy doceniają jego dorobek strzelecki, jednak wskazują też słaby punkt u 33-latka.



- Przy wyborze Piłkarza Roku ważną rolę odgrywają "miękkie" czynniki jak zdumienie i zachwyt u publiczności wywołane jego bramkami i akcjami. Lewandowskiego postrzega się jako "maszynę", a nie jako artystę futbolu. Lewandowski gra wręcz z nieludzką precyzją, niesamowitą wydajnością, bez zbędnych upiększeń. Być może właśnie to czyni go nudnym i przez to mniej atrakcyjnym w plebiscycie na Piłkarza Roku - czytamy w artykule.



"FAZ" podkreśla, że Lewandowski przede wszystkim pozostawia po sobie liczby. Z kolei gole Mohameda Salaha dla reprezentacji Egiptu "poruszają cały kontynent".