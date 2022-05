Lewandowski tematem na zgrupowaniu kadry Niemiec! Burza trwa nawet tam

Jeszcze do niedawna Robert Lewandowski znajdował się w tej samej sytuacji co Manuel Neuer - kontrakty obu piłkarzy obowiązywały do 2023 roku.

Sytuacja jednak diametralnie się zmieniła. Podczas gdy Polak poinformował, że nie zamierza przedłużyć umowy i próbuje wywalczyć transfer do FC Barcelona , doświadczony bramkarz prolongował kontrakt o rok, do 2024 roku .

Bayern Monachium. Manuel Neuer o sytuacji Roberta Lewandowskiego

Obecnie Manuel Neuer przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Niemiec, gdzie został poproszony o komentarz w sprawie sytuacji Roberta Lewandowskiego.

- Jeśli chce opuścić klub, odbędą się rozmowy, a potem Bayern musi zdecydować czy jest sens sprzedawać Lewandowskiego, czy go zatrzymać - powiedział Manuel Neuer cytowany przez dziennikarza "Bilda" Tobiego Altschaeffla.

- Pytanie brzmi - jeśli sprzedasz Lewandowskiego, kogo masz na jego pozycję? Nasz klub zawsze tworzył dobry skład z najlepszym zespołem, dlatego jestem pewien, że zostaną podjęte najlepsze możliwe decyzje dla Bayernu - dodał.

