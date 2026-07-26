Lewandowski tego jeszcze nie zrobił. Długie milczenie, jest reakcja po porażce

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Robert Lewandowski ma póki co bardzo trudny początek amerykańskiego rozdziału. Warszawianin w Nowym Jorku nie wpisał się na listę strzelców. Po ostatnim gwizdku natomiast zdecydował się na długie milczenie. Małe podsumowanie potyczki w mediach społecznościowych zamieścił dopiero o poranku miejscowego czasu. I to nie w formie wpisu, ale instagramowej relacji. Do tej pory czegoś takiego za oceanem nie robił.

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Robert Lewandowski w barwach Chicago FireJared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Wiele na to wskazuje, że przed Robertem Lewandowskim jeszcze co najmniej kilka tygodni treningów, zanim ten na dobre zaaklimatyzuje się w Stanach Zjednoczonych. Polak ma za sobą drugi mecz w barwach Chicago Fire i ponownie zakończył go bez gola. Na nowojorskim obiekcie dobrze nie poradzili sobie także jego pozostali koledzy. Przegrali oni 1:3, spadając zarazem na czwartą lokatę tabeli Konferencji Wschodniej.

Kapitan naszej reprezentacji pierwszą potyczkę oglądał jedynie na ławce rezerwowych. Gregg Berhalter posłał go do boju dopiero po zmianie stron. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych efektów. "Chicago Fire musi nauczyć się grać z Robertem Lewandowskim" - napisała zaraz po ostatnim gwizdku między innymi Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiego futbolu.

Głos zabrał także opiekun przegranej drużyny. "To bardzo wczesna faza. Mamy wobec Roberta wysokie oczekiwania - tak samo, jak wy, jak wszyscy. Potrzebujemy jednak trochę cierpliwości i zrozumienia, na jakim etapie obecnie on się znajduje. (…) Nie grał przez siedem tygodni i teraz stopniowo wraca do formy. Wszyscy mocno wierzymy, że osiągnie swój poziom" - uspokoił Amerykanin.

Tak Robert Lewandowski podsumował przegrany mecz. Nie użył choćby jednego słowa

Polscy kibice czekali natomiast na przekaz płynący od samego piłkarza. Robert Lewandowski przyzwyczaił już fanów do tego, że zazwyczaj zamieszcza na Instagramie krótki wpis tuż po ostatnim gwizdku. Tym razem stało się inaczej. Kapitan biało-czerwonej kadry odezwał się dopiero następnego dnia o poranku czasu amerykańskiego. I zamiast osobnego wpisu wrzucił cztery zdjęcia do Instagram Stories.

Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach stoi na murawie stadionu, zwrócony tyłem do obiektywu i klaszcze w dłonie.
Jedno ze zdjęć wrzuconych przez Roberta Lewandowskiegoinstagram.com/_rl9materiał zewnętrzny

Żadna z fotografii nie zawierała podpisu. Coś takiego Warszawianin zrobił dopiero pierwszy raz odkąd reprezentuje barwy Chicago Fire. Pierwsze zdjęcie przedstawia 37-latka składającego autograf, na kolejnym Robert Lewandowski dziękuje kibicom za wsparcie. Dwa ostatnie dotyczą meczu i pokazują napastnika w akcji. Z wiadomych powodów brakuje jednak uśmiechu na twarzy piłkarza. Oby ten pojawił się już niebawem.

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Piotr Jawor
Piotr Jawor
Piłkarz w jasnej koszulce sportowej z charakterystycznymi naszywkami i logiem, stojący na stadionie przy intensywnym świetle reflektorów.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFAFP
Zbliżenie na spoconego mężczyznę w koszulce sportowej z krótkimi rękawami, skoncentrowanego podczas wysiłku fizycznego, z widocznym logotypem na piersi.
Robert LewandowskiLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP
Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych idący w tłumie kibiców, wśród których widoczna jest koszulka piłkarska z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9.
Robert LewandowskiPAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESSEast News


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