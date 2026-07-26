Lewandowski tego jeszcze nie zrobił. Długie milczenie, jest reakcja po porażce

Wiele na to wskazuje, że przed Robertem Lewandowskim jeszcze co najmniej kilka tygodni treningów, zanim ten na dobre zaaklimatyzuje się w Stanach Zjednoczonych. Polak ma za sobą drugi mecz w barwach Chicago Fire i ponownie zakończył go bez gola. Na nowojorskim obiekcie dobrze nie poradzili sobie także jego pozostali koledzy. Przegrali oni 1:3, spadając zarazem na czwartą lokatę tabeli Konferencji Wschodniej.

Kapitan naszej reprezentacji pierwszą potyczkę oglądał jedynie na ławce rezerwowych. Gregg Berhalter posłał go do boju dopiero po zmianie stron. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych efektów. "Chicago Fire musi nauczyć się grać z Robertem Lewandowskim" - napisała zaraz po ostatnim gwizdku między innymi Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiego futbolu.

Głos zabrał także opiekun przegranej drużyny. "To bardzo wczesna faza. Mamy wobec Roberta wysokie oczekiwania - tak samo, jak wy, jak wszyscy. Potrzebujemy jednak trochę cierpliwości i zrozumienia, na jakim etapie obecnie on się znajduje. (…) Nie grał przez siedem tygodni i teraz stopniowo wraca do formy. Wszyscy mocno wierzymy, że osiągnie swój poziom" - uspokoił Amerykanin.

Tak Robert Lewandowski podsumował przegrany mecz. Nie użył choćby jednego słowa

Polscy kibice czekali natomiast na przekaz płynący od samego piłkarza. Robert Lewandowski przyzwyczaił już fanów do tego, że zazwyczaj zamieszcza na Instagramie krótki wpis tuż po ostatnim gwizdku. Tym razem stało się inaczej. Kapitan biało-czerwonej kadry odezwał się dopiero następnego dnia o poranku czasu amerykańskiego. I zamiast osobnego wpisu wrzucił cztery zdjęcia do Instagram Stories.

Jedno ze zdjęć wrzuconych przez Roberta Lewandowskiego instagram.com/_rl9 materiał zewnętrzny

Żadna z fotografii nie zawierała podpisu. Coś takiego Warszawianin zrobił dopiero pierwszy raz odkąd reprezentuje barwy Chicago Fire. Pierwsze zdjęcie przedstawia 37-latka składającego autograf, na kolejnym Robert Lewandowski dziękuje kibicom za wsparcie. Dwa ostatnie dotyczą meczu i pokazują napastnika w akcji. Z wiadomych powodów brakuje jednak uśmiechu na twarzy piłkarza. Oby ten pojawił się już niebawem.

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF AFP

Robert Lewandowski Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Robert Lewandowski PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News





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