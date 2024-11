Lewandowski taranuje bramy historii. "Młot, który budzi przerażenie"

"Od pogromu do pogromu" - tak hiszpańskie media kwitują kolejny efektowny triumf Barcelony. Tym razem Katalończycy urządzili sobie kanonadę w Belgradzie. Na tamtejszej "Maracanie" pokonali Crvenę Zvezdę 5:2. Dwie bramki Roberta Lewandowskiego przybliżyły go do magicznej bariery 100 goli w Champions League. W tej chwili ma ich na koncie 99. W samej stolicy Serbii trafił do siatki w sumie sześciokrotnie.