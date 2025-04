Robert Lewandowski po wielu latach gry w niemieckiej ekstraklasie w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium latem 2022 roku zdecydował się na transfer do Hiszpanii i zasilił szeregi klubu FC Barcelona . Z niemieckim futbolem kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w pewnym sensie wciąż ma styczność. Często zdarza się bowiem, że spotyka się na boisku z piłkarzami zespołów, dla których niegdyś występował.

Ze swoimi byłymi pracodawcami "Lewemu" przyszło zmierzyć się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów . FC Barcelona o awans do kolejnego etapu rozgrywek walczy bowiem z Borussią Dortmund . Pierwszy mecz "Blaugrana" wygrała 4:0 , a na listę strzelców dwukrotnie wpisał się właśnie Robert Lewandowski. Oprócz niego do sukcesu "Dumy Katalonii" przyczynili się również Lamine Yamal i Raphinha .

We wtorkowy wieczór Borussia będzie miała szansę na rewanż. Tym razem bowiem z Barceloną zmierzą się przed własną publicznością i będą mogli liczyć na wsparcie ze strony kibiców. Robert Lewandowski - podobnie jak Wojciech Szczęsny - znalazł się w grupie zawodników, których Hansi Flick zabrał ze sobą do Dortmundu na drugi mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów. Niestety, rodziny polskich piłkarzy nie udały się wraz z nimi do Niemiec.