Lewandowski szykuje się do "bitwy", nagle padły takie słowa. Prosto z Niemiec

Wszystkie osoby związane z FC Barcelona mają prawo mieć mieszane uczucia po pierwszych dwóch spotkaniach "Dumy Katalonii" w bieżącej edycji Champions League . Wicemistrzowie Hiszpanii bowiem co prawda w poprzedniej kolejce rozbili BSC Young Boys 5:0, ale nieco wcześniej ulegli 1:2 AS Monaco .

DJB: FC Barcelona i jej analiza przed starciem z Bayernem i Realem. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Hansi Flick wprost o Robercie Lewandowskim. Co za słowa trenera

" Hansi Flick powiedział mi, że jego zdaniem Robert jest w życiowej formie" - przyznał Altschaeffl i są to słowa o tyle znamienne, że przecież Flick w czasach swej obecności w Bayernie (2019-2021) współpracował z " Lewym " w momencie, w którym był on bardzo blisko sięgnięcia po Złotą Piłkę i dosłownie wprawiał fanów w osłupienie swoją ówczesną dyspozycją.

Niemiecki dziennikarz odniósł się jednocześnie do swoistego pojedynku między "RL9" i jego następcą w szeregach "Die Roten", Harrym Kane'em. "Oczywiście on również jest znakomity, choć gra trochę inaczej, częściej pojawia się na pozycji numer "10", a Lewandowski to urodzona "9". Ale obaj są teraz w wielkiej formie" - skwitował.