Robert Lewandowski o jego relacjach z żoną. Początki znajomości, życie zawodowe i transfer do Barcelony

Te mity o przejściu do Barcelony, że to Ania zdecydowała. To jest dobre dla mediów, dla kliknięcia, ale to są bzdury. Wiadomo, jak była propozycja od Barcelony i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, to jakby powiedziała swoje zdanie, ale wiedziała, że i tak to ja na końcu zdecyduję, a ona po prostu będzie mnie w tym wspierała

Napastnik FC Barcelona przyznał, że żona jest dla niego wielką inspiracją, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. "Ja w żaden Ani biznes nie włożyłem ani złotówki. Poza jednym biznesem, w który wszedłem i wykupiłem wspólnika. Ale to jest jedyna rzecz. (...) Ania wiele rzeczy robi sama, oczywiście, to jest osoba która za dużo chce robić, ale no taką ma jakby urodę nazwijmy to. I to jest z jednej strony fajnie i ja nigdy nie oczekiwałem tego i nie chciałem jej narzucać, żeby tego nie robiła. Bo dla mnie ważne też, że wracam do domu i widzę, że mam szczęśliwą kobietę, ambitną. Bo jak ona się rozwija, to i ja się rozwijam. To też dla mnie jest wartość, która mi imponuje" - powiedział.