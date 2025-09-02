Lewandowski szczerze o Ekstraklasie, a za chwilę takie słowa. Wypalił o końcu kariery

Kolejne mecze polskiej reprezentacji zbliżają się wielkimi krokami. Już w najbliższy czwartek podopieczni Jana Urbana zagrają z Holandią na wyjeździe. Relację na żywo przeprowadzimy TUTAJ. Będzie to nie tylko trudny, ale też ważny pojedynek. Bowiem, po niespodziewanej czerwcowej przegranej Polski z Finlandią nie ma miejsca na potknięcia. Zresztą, z Finami także zmierzymy się przy okazji tego zgrupowania. Tym razem podejmiemy ich u siebie, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Start 7 września o 20:45.

Robert Lewandowski wrócił do reprezentacji

Wczoraj polscy kadrowicze zjechali do katowickiego hotelu Monopol. Kibice już od kilku godzin czekali na piłkarzy, zwłaszcza na Roberta Lewandowskiego. W środę cała reprezentacja wyleci do Holandii, gdzie zagrają z reprezentacją prowadzoną przez Ronalda Koemana.

Kiedy Robert Lewandowski pojawił się przy hotelu Monopol, od razu zaczął rozdawać autografy i robić zdjęcia.

Rozwiń

Robert Lewandowski wrócił nie tylko do samej kadry narodowej, ale również do roli kapitana. Taka była decyzja Jana Urbana, który tym samym zamknął ten sporny w ostatnich miesiącach temat. Napastnik FC Barcelony pojawił się również na konferencji prasowej przed wylotem do Holandii.

Lewandowski wypalił o końcu kariery w Ekstraklasie

Na konferencji prasowej poruszono m.in. temat odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu przez Michała Probierza. Napastnik wyraził ogromną wdzięczność za okazane mu przez kibiców wsparcie.

- Wsparcie kibiców w tamtym momencie było dla mnie czymś wyjątkowym i niezwykłym. Chcę podziękować wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie w tamtym momencie. Nie spodziewałem się tego, a pokazało mi bardzo dużo. Byłem zszokowany, że ta skala wsparcia jest tak duża. Chce bardzo podziękować - mówił "Lewy" na konferencji prasowej.

Rozwiń

W pewnym momencie Lewandowski, wywołany przez dziennikarza TVP Sport, zaczął mówić o Ekstraklasie. To w kontekście historycznego awansu Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa do fazy ligowej Ligi Konferencji. Dziennikarz chciał się dowiedzieć, jak Lewandowski widzi rozwój polskiej ligi, z perspektywy piłkarza grającego na najwyższym światowym poziomie.

- Widać, że liga się rozwija i idzie w kierunku, w którym powinna iść. Oczywiście życzylibyśmy sobie, aby jedna drużyna grała w Lidze Mistrzów, ale kto wie, czy za dwa, trzy lata, jak tak dalej poziom będzie utrzymywany, to w końcu mistrz tam zagra. Czasami trzeba zacząć od czterech drużyn w Lidze Konferencji, potem pójść do Ligi Europy, a na końcu skończyć w Lidze Mistrzów. Jak najbardziej trzymam kciuki, aby każdy z tych zespołów się rozwijał. Potem na własnym podwórku jest ciężej. Inne drużyny mają apetyt na to, aby ściągać coraz lepszych zawodników i rozwijać się nie tylko pod aspektem sportowym, ale też zarządzania klubu. Wszystko idzie w dobrym kierunku - przyznał Robert Lewandowski na konferencji.

Za chwilę dziennikarz TVP Sport postanowił pociągnąć wątek. Nagle zapytał Roberta Lewandowskiego o koniec kariery. Reporter chciał się dowiedzieć przy okazji, czy Polak myśli o powrocie do Ekstraklasy, by to tutaj właśnie zawiesić buty na kołku. Reakcja Lewandowskiego mówi wiele.

Czasu mi chyba zabraknie

Robert Lewandowski na konferencji Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Trening reprezentacji Polski przed meczem z Holandią LUKASZ KALINOWSKI East News

Robert Lewandowski na konferencji LUKASZ KALINOWSKI East News