Lewandowski szaleje! Polak opanowuje drugi sport do perfekcji

W futbolu Robert Lewandowski jest gigantem i nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Polak to dziś bodaj najlepszy napastnik świata i jeden z absolutnie najbardziej wartościowych piłkarzy globu.

Robert Lewandowski trafia "za trzy" tyłem

Swoją potęgę udowadnia raz za razem, ostatnio we wtorek, w meczu Ligi Mistrzów z RB Salzburg. Bayern Monachium w rewanżu zdemolował rywali 7-1, a polski napastnik popisał się kapitalnym hat-trickiem.

Kapitalnym, bo właśnie przeszedł nim do historii. Dotąd nikt szybciej nie skompletował trzech goli w LM, licząc od pierwszej minuty spotkania.

Uzależniony od perfekcji "Lewy" również w innych aktywnościach, które oczywiście traktuje tylko w kategoriach hobby, stara się być jak najlepszy.

Próbkę umiejętności właśnie zademonstrował w koszykówkę, na terenie - jak rozpoznali Niemcy - swojej monachijskiej willi w Bogenhausen.

Na filmiku, zamieszczonym na Instagramie widzimy, jak "Lewy" ustawia się w odległości dobrych kilku metrów od kosza.

I stojąc tyłem, nawet nie w butach sportowych, a jedynie klapkach, oddaje rzut, który czyściuteńko wpada w środek obręczy. Po wszystkim Polak krótkim układem tanecznym i wymownym uśmiechem okazał radość.

