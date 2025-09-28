Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelona latem 2022 roku. W pierwszej kolejce podopieczni Xaviego Hernandeza potknęli się u siebie z Rayo Vallecano, remisując 0:0. W drugiej rundzie gier również czekało ich trudne wyzwanie, ale poradzili sobie z nim o wiele lepiej.

21 sierpnia 2022 roku Robert Lewandowski obchodził swoje 34. urodziny. Właśnie na ten dzień przypadł mecz Real Sociedad - FC Barcelona. Jego początek był dla polskiego napastnika wręcz wymarzony.

Tak Lewandowski rozpoczął marsz po tytuł króla strzelców i mistrzostwo Hiszpanii. Wymarzony prezent na urodziny

Już w 45. sekundzie tego spotkania Robert Lewandowski zrobił sobie wspaniały prezent urodzinowy w postaci debiutanckiej bramki w barwach Barcy. Polak wykorzystał dobre podanie w pole karne od Alejandro Balde i strzałem bez przyjęcia pokonał Remiro.

Chwilę później Real Sociedad odpowiedział golem wyrównującym. Alexander Isak zdobył bardzo ładnego gola, wprawiając kibiców baskijskiej drużyny w ekstazę. Oni jeszcze nie wiedzieli, że w tym spotkaniu zostaną przez Barcelonę zdeklasowani.

Następny gol padł jednak dopiero w 66. minucie, a zdobył go zdobywca Złotej Piłki - Ousmane Dembele. Piłka po jego strzale z lewej nogi bardzo szybko sunęła po murawie i wkleiła się w wewnętrzną część siatki tuż przy dalszym słupku bramki.

Kilka minut później Barcelona popisała się znakomitą akcją zwieńczoną strzałem Roberta Lewandowskiego. Pedri podał mocno do stojącego tyłem do bramki Ansu Fatiego. Hiszpański skrzydłowy bez przyjęcia podał do boku w strefę, w której stał polski napastnik. "Lewy" bezlitośnie wykorzystał tę szansę, czym praktycznie zamknął to spotkanie.

Na ok. 10 minut przed końcem Ansu Fati w polu karnym przejął piłkę wywalczoną przez Roberta Lewandowskiego i z zimna krwią wykończył sytuację. Hiszpan ustanowił wynik na 4:1. W tamtym momencie dał kibicom Barcelony nadzieję na to, że wraca do swojej optymalnej dyspozycji. Były one jednak złudne, ponieważ ostatecznie Ansu Fati jej nie utrzymał. Aktualnie przebywa on na wypożyczeniu w AS Monaco i miewa tam całkiem obiecujące przebłyski.

Tak rozpoczął się marsz Barcelony zakończony ostatecznie upragnionym mistrzostwem Hiszpanii. Robert Lewandowski natomiast zdobył koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej. Polak z pewnością ma nadzieję, że 28 września uda mu się powtórzyć tamten sukces. Tym razem może dokonać tego ramię w ramię z Wojciechem Szczęsnym.

