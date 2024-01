Wydaje się, że Robert Lewandowski powoli wraca do formy. Polak zdobył bramkę w starciu z Union Deportivo Barbastro w ramach Copa del Rey, a następnie - już w Arabii Saudyjskiej - trafił także przeciwko Osasunie . Zgodnie więc z przewidywaniami nasz napastnik znalazł się w wyjściowym składzie na niedzielne El Clasico , będące finałem Superpucharu Hiszpanii .

Katalończycy weszli w prestiżowe spotkanie bardzo źle. Od samego początku karty rozdawał Vinicius Junior, który w 10. minucie miał już na koncie dublet. Obie bramki padły po fatalnych błędach obrońców "Barcy" w ustawieniu. Linia defensywna ustawiona była niemal pod linią środkową, zupełnie nie kontrolując tego, co w ofensywie robią madrytczycy. Wykorzystał to "Vini" już w 7. minucie, wzorcowo finalizując sytuację sam na sam z Inakim Peñą. Trzy minuty później skierował piłkę do pustej bramki po zagraniu Rodrygo.