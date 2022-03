Lewandowski strzelał w Niemczech, a jego żona była w Turcji. Oto co robiła

Robert Lewandowski nie zawiódł kibiców Bayernu Monachium - w sobotę po raz kolejny stanął w tym sezonie na wysokości zadania i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z Unionem Berlin. W ten sposób ma już na swoim koncie ponad 30 bramek w Bundeslidze, jest samodzielnym liderem klasyfikacji snajperów (ze sporą przewagą nad drugim Patrikiem Schickiem z Bayeru Leverkusen) i w perspektywie jeszcze całkiem dużo ligowych potyczek.

Teraz jednak "Lewy" z pełnym poświęceniem będzie skupiać się na występach w reprezentacji Polski - naszego kapitana i jego kolegów z zespołu czeka bowiem najpierw towarzyski mecz ze Szkocją, a następnie ostateczna walka o awans na mundial 2022 ze Szwecją lub Czechami.

Nie jest pewne, czy "RL9" zagra ze Szkotami - to spore ryzyko, zwłaszcza w obliczu zeszłorocznych wydarzeń, kiedy to piłkarz po udziale w mniej znaczącym meczu z Andorą nabawił się urazu, który wyeliminował go z gry ze znacznie mocniejszą Anglią. Niemniej Lewandowski jest już w Polsce, gdzie niebawem rozpocznie się zgrupowanie "Biało-Czerwonych". Co tym czasem porabia jego żona, Anna?

Robert Lewandowski grał w Niemczech, Anna Lewandowska trenowała z fankami w Turcji

Lewandowska nie była w ostatnich dniach ani w Polsce, ani w Niemczech - przebywała w Turcji, gdzie zorganizowała dla swoich fanek obóz sportowy, który - jak można wywnioskować po zamieszczanych przez trenerkę w internecie zdjęciach - cieszył się naprawdę sporym zainteresowaniem:

"Po takim tygodniu pozostaje tylko... Zacząć planować kolejny taki obóz" - napisała sportsmenka pod instagramowym zdjęciem przedstawiającym uczestniczki "Camp by Ann".

"Wracamy! Stęsknione, fizycznie pewnie trochę zmęczone, ale mocno zregenerowane psychicznie" - dodała.

Anna Lewandowska: Dziś wiem, że to była dobra decyzja

Kilka godzin wcześniej Anna Lewandowska wstawiła również zdjęcie z basenu, pod którym podzieliła się swoimi niedawnymi wątpliwościami odnośnie organizacji całego przedsięwzięcia:

"Wyjazd na CAMP do Turcji był już dawno zaplanowany, ale tyle się zmieniło ostatnimi czasy... Nie wiedziałam, jak to wszystko wyjdzie. Czy warto utrzymać termin i w ogóle sam pomysł. Dziś wiem, że to była dobra decyzja. Nie tylko ze względu na podjęte zobowiązania i wiele miesięcy przygotowań" - stwierdziła m.in. trenerka.

"Jutro wracamy do domów silniejsze. zainspirowane sobą nawzajem. By dalej działać. By pomagać. By wspierać tych, którzy tego potrzebują" - pisała w sobotę Lewandowska. Po wszystkich jej słowach wygląda na to, że także i w przyszłości jej fanki będą mogły liczyć na kolejne tego typu wyjazdy.