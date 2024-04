Lewandowski stracił pozycję w drużynie? Brutalna ocena. Nie jest pierwszym wyborem

Przegrane El Clasico w praktyce przesądza o tym, że FC Barcelona nie ma już szans na mistrzowski tytuł. Co prawda do zakończenia sezonu w Hiszpanii zostało jeszcze sześć kolejek i matematycznie Real Madryt wciąż może stracić prowadzenie, ale wydaje się to mało realne. Co gorsza, pozycję w "Dumie Katalonii" traci Robert Lewandowski, co zauważył w rozmowie z "Super Expressem" Jerzy Dudek zwracając uwagę, że Polak przestał być pierwszym wyborem partnerów.