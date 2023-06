Lewandowski stracił pierwsze miejsce. To on go wyprzedził. Znak czasów

Po najnowszej aktualizacji cen na portalu transfermarkt niewielu polskich piłkarzy zmieniło swoją rynkową wartość. Jednym z nich jest Robert Lewandowski , który notuje drugi spadek od dnia transferu do FC Barcelony . Wcześniej kosztował 40 milionów euro, dziś jest to "zaledwie" 30 milionów euro.

Do tej pory napastnik dzielił pierwsze miejsce z Piotrem Zielińskim, który również był wyceniany na 40 milionów euro. Wartość pomocnika SSC Napoli po aktualizacji nie zmieniła się, a to oznacza, że w tym momencie to on wiedzie prym w polskim rankingu najdroższych piłkarzy.