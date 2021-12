Agent Erlinga Haalanda - Mino Raiola - ogłosił ostatnio w rozmowie z portalem sport1.de, że jego klient latem może być bohaterem głośnego transferu.



- Jest duża szansa, że Haaland opuści Dortmund tego lata. Porozmawiamy z BVB, my przedstawimy nasz pomysł, a klub opowie nam o swojej koncepcji. Jednak żadna decyzja co do przyszłości Erlinga nie zapadnie zimą - zapowiedział Raiola ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Lista klubów zainteresowanych Haalandem jest dość długa. Wśród potencjalnych kupców wymienia się Real Madryt, Manchester City czy Chelsea.



Bayern Monachium nie powalczy o Haaladna. Chce docenić Lewanowskiego

W walce o pozyskanie Norwega nie weźmie udziału Bayern Monachium. Tak przynajmniej stwierdził były sternik klubu Karl-Heinz Rummenigge. Jak przyznał, powodem są nie tylko względy finansowe, ale i chęć docenienia Roberta Lewandowskiego.



- Bayern nie będzie chciał spróbować pozyskać Haalanda. Nie tylko ze względów finansowych, ale też przez szacunek i chęć docenienia Roberta Lewandowskiego, który jest najlepszą "dziewiątką" na świecie - powiedział Rummenigge w wypowiedzi dla Bild TV.



TB