Lewandowski stanął przed kamerą i wypalił po El Clasico. Nie mógł powstrzymać śmiechu

Kosmiczna forma Lewandowskiego wywołuje coraz więcej pytań. Polak ujawnił przyczynę

Październik się jeszcze nie skończył, a Lewandowski po 11 kolejkach La Liga na koncie ma już 14 bramek, co jest wynikiem nieporównywalnie lepszym do ubiegłej kampanii. Zarówno w grze, jak i nastawieniu Polaka zaszła zauważalna zmiana, o którą po El Clasico pytali go dziennikarze. 36-latek bez wahania ujawnił wszystko przed kamerami.

- Jak widać, to jest na pewno coś wyjątkowego to, co Hansi wprowadza i to, co wprowadził. Na pewno nie tylko ja, ale też wielu zawodników czuje moc i dzisiaj to pokazaliśmy. Na pewno się rozumiemy, czasami nawet bez słów i to z pewnością pomaga - odparł śmiejąc się Lewandowski.