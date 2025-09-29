Lewandowski stał się legendą. Oficjalnie. Niewiarygodne, czego dokonał

Na początku sezonu Robert Lewandowski doznał mięśniowej kontuzji, która wykluczyła go z pierwszych spotkań Barcelony. Po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski 37-latek doszedł już do optymalnej formy. Widać to na pierwszy rzut oka.

W dwóch ostatnich spotkaniach wychowanek Varsovii dwa razy trafił do siatki w ważnych momentach. Podczas starcia z Realem Oviedo strzelił gola na 2:1, przyczyniając się do zwycięstwa. W niedzielę spędził na murawie pełne 90 minut w domowym meczu przeciwko Realowi Sociedad. I to jego gol był tym decydującym.

37-letni Lewandowski wciąż podbija Barcelonę. Hiszpanie ogłaszają plany Polaka

W 59. minucie Lewandowski pokonał bramkarza rywali, wykorzystując dogranie Lamine'a Yamala, dzięki czemu zespół Hansiego Flicka wygrał 2:1 i wskoczył na fotel lidera La Liga. Nic dziwnego, że hiszpańskie dzienniki rozpływają się nad formą Polaka oraz podkreślają to, co dotychczas zrobił dla katalońskiego klubu.

Lewandowski jest już legendą: wchodzi do pierwszej dwudziestki strzelców wszech czasów Barcelony

Obecnie polski napastnik z 105. golami w 154. rozegranych spotkaniach plasuje się na 18. miejscu we wspomnianej kategorii. Tyle samo trafień mają Evaristo, Neymar i Zaldua. "Robert Lewandowski nadal zapisuje się złotymi zgłoskami w historii FC Barcelony" - dodano.

Co więcej, eksperci z Półwyspu Iberyjskiego podkreślają, że Polak nie zamierza się zatrzymywać. "W wieku 37 lat Lewandowski pokazał, że zachowuje nienaruszony instynkt strzelecki" - napisano. Zdaniem Hiszpanów kapitan "Biało-Czerwonych" nie zamierza opuszczać stolicy Katalonii. "Barcelona aktywowała już opcjonalny rok podpisanego kontraktu. Szczęśliwy w Barcelonie zawodnik nie ukrywa, że jego priorytetem jest pozostanie w koszulce Barcelony tak długo, jak długo będzie notował dobre występy". Dlaczego miałby zmieniać pracodawcę, skoro wciąż wykazuje się świetną dyspozycją strzelecką?

"W tym sezonie mierzy się z zamiarem przekonania klubu na podstawie bramek i czołowych występów. A prawda jest taka, że z takimi statystykami i ciągłą ofensywą jest na dobrej drodze, aby kontynuować pisanie legendarnych rozdziałów w Barcelonie" - zakończono. Do tej pory w siedmiu meczach czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Robert Lewandowski nie powiedział ostatniego słowa w walce o nowy kontrakt Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Robert Lewandowski Jose Breton East News