Lewandowski spakował walizki i wyjechał. Żona szybko ujawniła kierunek

Anna i Robert Lewandowscy od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych polskich par w świecie sportu. On - kapitan reprezentacji Polski i jeden z najlepszych napastników swojego pokolenia, ona - była karateczka, a obecnie trenerka, bizneswoman i promotorka zdrowego stylu życia. Przez wiele lat ich domem były Niemcy, gdzie "Lewy" występował najpierw w Borussii Dortmund, a później w Bayernie Monachium. Latem 2022 roku rodzina rozpoczęła jednak nowy rozdział - w związku z transferem Roberta do FC Barcelona przeprowadzili się do Hiszpanii i zamieszkali w słonecznej Katalonii.

Choć życie w Barcelonie oznacza niemal całoroczne słońce i śródziemnomorski klimat, Lewandowscy postanowili na moment odpocząć od ciepła i zachwycić się prawdziwie zimową aurą. Zamiast egzotycznych kierunków wybrali śnieg, góry i narty.

Anna i Robert Lewandowscy szaleją z córkami na urlopie. Wiadomo, dokąd się wybrali

Tym razem Anna i Robert, wraz z córkami Klarą i Laurą, udali się do Andory. To niewielkie księstwo położone w Pirenejach między Francją a Hiszpanią, oddalone zaledwie około trzech godzin jazdy samochodem od Barcelony. W mediach społecznościowych Anna Lewandowska opublikowała serię zdjęć ze stoków, opatrując je wymownym komentarzem: "W tym miejscu jest coś wyjątkowego".

Anna Lewandowska pokazała fotki z urlopu

Kolejnego dnia trenerka fitness pochwaliła się na Insta Stories romantycznym kadrem - do zdjęcia zapozowała bowiem z ukochanym. "Rodzinny czas" - tak podpisała zdjęcie z Robertem.

Anna i Robert Lewandowscy na urlopie

Choć kraj ten nie jest tak oblegany jak alpejskie kurorty we Włoszech czy Austrii, narciarzom oferuje naprawdę wiele. Średnia wysokość terenu sięga około 2000 m n.p.m., co czyni z Andory prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych. Do najpopularniejszych ośrodków należą Grandvalira oraz Vallnord, oferujące nie tylko rozbudowane trasy, ale też snowparki, skutery śnieżne i atrakcje dla najmłodszych. Wygląda na to, że Lewandowscy znaleźli idealne miejsce na rodzinny, zimowy reset.

Z narciarskiej aury "Lewy" nie będzie mógł się jednak cieszyć zbyt długo. Już 22 lutego Barcelona rozegra kolejny mecz hiszpańskiej ekstraklasy, w którym "Blaugrana" walczyć będzie o awans na miejsce lidera w tym sezonie La Liga.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska

Anna i Robert Lewandowscy

Anna i Robert Lewandowscy

