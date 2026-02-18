Lewandowski spakował walizki i wyjechał. Żona szybko ujawniła kierunek

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Po ostatnim, niezbyt udanym meczu z Gironą, Robert Lewandowski zdecydował się na moment opuścić Hiszpanię i zabrał rodzinę na krótki urlop. Co ciekawe, "Lewy" i jego bliscy nie postawili na popularne z sezonie narciarskim destynację. Miejsce ich pobytu ujawniła w mediach społecznościowych Anna.

Para w okularach przeciwsłonecznych na dwuczęściowym kolażu, po lewej ubrani elegancko podczas spaceru, po prawej w kurtkach zimowych siedzący razem w ośnieżonym miejscu.
Anna i Robert Lewandowscy szaleją na urlopie w AndorzeInstagram/annalewandowska, Artur ZawadzkiReporter

Anna i Robert Lewandowscy od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych polskich par w świecie sportu. On - kapitan reprezentacji Polski i jeden z najlepszych napastników swojego pokolenia, ona - była karateczka, a obecnie trenerka, bizneswoman i promotorka zdrowego stylu życia. Przez wiele lat ich domem były Niemcy, gdzie "Lewy" występował najpierw w Borussii Dortmund, a później w Bayernie Monachium. Latem 2022 roku rodzina rozpoczęła jednak nowy rozdział - w związku z transferem Roberta do FC Barcelona przeprowadzili się do Hiszpanii i zamieszkali w słonecznej Katalonii.

Choć życie w Barcelonie oznacza niemal całoroczne słońce i śródziemnomorski klimat, Lewandowscy postanowili na moment odpocząć od ciepła i zachwycić się prawdziwie zimową aurą. Zamiast egzotycznych kierunków wybrali śnieg, góry i narty.

To koszmar Lewandowskiego. Wieści z Hiszpanii są jednoznaczne. "Działa na jego niekorzyść" 

Anna i Robert Lewandowscy szaleją z córkami na urlopie. Wiadomo, dokąd się wybrali

Tym razem Anna i Robert, wraz z córkami Klarą i Laurą, udali się do Andory. To niewielkie księstwo położone w Pirenejach między Francją a Hiszpanią, oddalone zaledwie około trzech godzin jazdy samochodem od Barcelony. W mediach społecznościowych Anna Lewandowska opublikowała serię zdjęć ze stoków, opatrując je wymownym komentarzem: "W tym miejscu jest coś wyjątkowego".

Rodzina podczas zimowego wypoczynku w górach, uśmiechnięci dorośli i dzieci w ciepłych ubraniach. W tle ośnieżone stoki, inni narciarze i góry. Po lewej stronie rodzina stoi na śniegu, po prawej dwoje dorosłych siedzi w wagoniku kolejki linowej, oboje ...
Anna Lewandowska pokazała fotki z urlopuInstagram/annalewandowskamateriał zewnętrzny

Kolejnego dnia trenerka fitness pochwaliła się na Insta Stories romantycznym kadrem - do zdjęcia zapozowała bowiem z ukochanym. "Rodzinny czas" - tak podpisała zdjęcie z Robertem.

Para obejmuje się i uśmiecha na tle ośnieżonych gór, ubrana w zimowe ubrania, stojąc na tarasie widokowym z metalową barierką, w tle widać drzewa i wyciąg narciarski.
Anna i Robert Lewandowscy na urlopieInstagram/annalewandowskamateriał zewnętrzny

Choć kraj ten nie jest tak oblegany jak alpejskie kurorty we Włoszech czy Austrii, narciarzom oferuje naprawdę wiele. Średnia wysokość terenu sięga około 2000 m n.p.m., co czyni z Andory prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych. Do najpopularniejszych ośrodków należą Grandvalira oraz Vallnord, oferujące nie tylko rozbudowane trasy, ale też snowparki, skutery śnieżne i atrakcje dla najmłodszych. Wygląda na to, że Lewandowscy znaleźli idealne miejsce na rodzinny, zimowy reset.

Z narciarskiej aury "Lewy" nie będzie mógł się jednak cieszyć zbyt długo. Już 22 lutego Barcelona rozegra kolejny mecz hiszpańskiej ekstraklasy, w którym "Blaugrana" walczyć będzie o awans na miejsce lidera w tym sezonie La Liga.

Zobacz również:

Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz prezydent RP Karol Nawrocki
Robert Lewandowski

Doniesienia o Lewandowskim. Tak nazwał Nawrockiego. 2 słowa poszły w Polskę

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w eleganckim granatowym smokingu z muchą oraz kobieta w czarnej, błyszczącej sukni stoją razem na tle ścianki z logotypami, oboje uśmiechnięci, w klimacie gali.
Robert Lewandowski i Anna LewandowskaFRANCK FIFE / AFPAFP
Elegancko ubrany mężczyzna w czerwonym garniturze oraz kobieta w czarnej sukni pozują razem na tle czerwonej ścianki z logotypami i napisami związanymi z wydarzeniem.
Anna i Robert LewandowscyChristian Charisius AFP
Anna i Robert Lewandowscy
Anna i Robert LewandowscyXavier Bonilla/NurPhoto AFP
Marton Fucsovics - Karen Khachanov. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja