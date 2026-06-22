Lewandowski spakował walizki i już opuścił Hiszpanię. Żona wszystko ujawniła

Fani futbolu z całego świata z niecierpliwością czekają na ogłoszenie przez Roberta Lewandowskiego jego nowego klubu. Polski snajper bowiem w maju, tuż po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii z FC Barcelona, ogłosił, że wraz z zakończeniem sezonu 2025/2026 przestanie być graczem "Blaugrany".

Z początku wydawało się, że najrozsądniejszym wyborem dla kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski będzie pójście w ślady takich piłkarzy, jak m.in. Cristiano Ronaldo oraz Neymar, a więc wybór Bliskiego Wschodu. Po tym, jak Polak odwiedził jednak siedzibę Chicago Fire wiele wskazuje na to, że - podobnie jak Messi - Lewandowski zdecyduje się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych.

Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła, a świat piłkarski czeka na ogłoszenie kolejnego klubu byłego gwiazdora Borussi Dortmund, Bayernu Monachium i FC Barcelona.

Robert Lewandowski z rodziną we Włoszech. Anna pokazała zdjęcia z urlopu

Tymczasem Robert Lewandowski zdaje się nie spieszyć z podjęciem decyzji ws. swojej piłkarskiej przyszłości. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski tuż po wizycie w Stanach Zjednoczonych i powrocie do Hiszpanii ponownie spakował walizki i tym razem udał się do Włoch. W miniony weekend "Lewy" pojawił się na pokazie Dolce & Gabbana u boku swojej małżonki, Anny Lewandowskiej, jednak szybko okazało się, że dla pary nie była to jedynie krótka wizyta - do słonecznej Italii zakochani zabrali także swoje córki i to właśnie w tym kraju spędzają urlop.

Zdjęciami z pobytu we Włoszech pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych Anna Lewandowska. Trenerka fitness ujawniła, że rodzina po wizycie w Mediolanie przeniosła się nad jezioro Como i korzysta ze słonecznej pogody. Na fotografiach zobaczyć można m.in. kadry z pokładu jachtu, krajobrazy i córki, w pełni korzystające z uroków Italii.

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Mundial bez polskich piłkarzy, za to z polskimi sędziami

W tym roku reprezentanci Polski nie zdołali awansować na rozgrywane w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie mistrzostwa świata. "Biało-Czerwoni" w barażach wygrali z Albanią, jednak w decydującym starciu musieli uznać wyższość Szwedów i to właśnie oni otrzymali bilet na mundial.

Podczas czempionatu nie brakuje jednak polskich akcentów. Nasz kraj reprezentują bowiem nominowani na tę imprezę sędziowie - Szymon Marciniak jako arbiter główny, Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik jako sędziowie asystenci i Tomasz Kwiatkowski jako VAR/AVAR.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Robert Lewandowski, Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Anna i Robert Lewandowscy od ponad roku mieszkają w Barcelonie Xavier Bonilla/NurPhoto AFP





Kibice Republiki Zielonego Przylądka świętują remis w meczu z Urugwajem. WIDEO CHARLOTTE MACHADO / AFPTV / AFP AFP