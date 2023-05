Lewandowski sobie nie daruje. Xavi tego nie zmieni, jasny cel

Wydaje się więc, że w La Lidze wszystko już jest jasne - gracze " Barcy " mogą jednak dalej śrubować swoje indywidualne osiągnięcia przed zakończeniem rywalizacji w sezonie 2022/2023. Do grona piłkarzy, którzy wciąż mają ważne cele do zdobycia, zalicza się Robert Lewandowski .

Robert Lewandowski walczy o Trofeo Pichichi. Benzema najgroźniejszym rywalem

" Lewy " bowiem wciąż jest faworytem do sięgnięcia po Trofeo Pichichi, czyli wyróżnienie dla króla strzelców hiszpańskiej ekstraklasy. Obecnie ma na swoim koncie 22 trafienia, co daje mu pięć "oczek" przewagi nad drugim w tabeli snajperów Karimem Benzemą.

Wydawać by się mogło, że to naprawdę komfortowa przewaga - jeśli jednak komukolwiek przez myśl przemknęło, że w związku z takimi okolicznościami "RL9" zejdzie nieco z tonu w najbliższych tygodniach, to... był to gruby błąd.