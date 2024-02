Choć obecna sytuacja FC Barcelona z całą pewnością nie budzi zadowolenia jej kibiców, to mimo wszystko są pewne kwestie, które bez wątpienia mogą napawać optymizmem - np. fakt, że Robert Lewandowski zdołał się odblokować w występach ligowych i w dwóch kolejnych potyczkach trafiał do siatki rywali. Polak ma już ogółem 48 bramek w barwach FCB, a to stawia go między wieloma klubowymi legendami - szansa na przeskoczenie wyniku kolejnej z nich nadarzy się naprawdę niebawem...