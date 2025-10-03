Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski skreślony w Barcelonie. Zaważyła jedna kwestia, czarny scenariusz dla Polaka

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Nastroje w FC Barcelona po środowym spotkaniu w Lidze Mistrzów, w którym "Blaugrana" zmierzyła się z Paris Saint-Germain, nie są najlepsze. Mistrzowie Hiszpanii przegrali z paryżanami w nie najlepszym stylu. Powodów do zadowolenia nie miał również Robert Lewandowski, który pojawił się na murawie pod koniec drugiej połowy, ale nie stworzył żadnego zagrożenia. W dodatku po meczu pojawiły się pesymistyczne głosy w sprawie przyszłości Polaka.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJavier BorregoAFP

Paris Saint-Germain do Barcelony przyjechało bardzo osłabione. Luis Enrique nie mógł skorzystać z kilku podstawowych zawodników, a przede wszystkim ze swojej gwiazdy, Ousmane Dembele. Dlatego też wydawało się, że jeśli zwycięzcy Ligi Mistrzów w poprzedni sezonie zdołają wywieźć z Montjuic choćby punkt, będzie to duże osiągnięcie. Boisko - jak to często bywa - w dość ekstremalny sposób zweryfikowało przedmeczowe dywagacje.

O ile jeszcze w pierwszej połowie "Duma Katalonii" stwarzała zagrożenie pod bramką rywali, o tyle w drugiej odsłonie to PSG kontrolowało boiskowe wydarzenia. Tak na dobrą sprawę gospodarze tylko raz poważnie zagrozili przeciwnikom, ale Dani Olmo spudłował w znakomitej sytuacji. Ostatecznie bramka Goncalo Ramosa w 90. minucie zadecydowała o triumfie PSG.

    Lewandowski nie będzie grał w hitowych starciach? Niepokojący głos ws. Polaka

    W 72. minucie, gdy było jeszcze 1:1, na murawie pojawił się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach spisywał się solidnie, bo strzelał ważne bramki z Realem Oviedo i Realem Sociedad. Wydawało się, że Hansi Flick może postawić na Polaka od pierwszej minuty, ale tak się nie stało i w wyjściowej jedenastce wybiegł Ferran Torres, który w 19. minucie wpisał się na listę strzelców.

    Niewykluczone, że Lewandowski będzie musiał przywyknąć do roli rezerwowego w ważnych meczach Barcelony. A tak wynika przynajmniej ze słów hiszpańskiego dziennikarza, Lluisa Flaquera. W programie "El Larguero" zdradził, co przemawia za Torresem w wyjściowej jedenastce. Decydującym okazuje się być przede wszystkim jeden aspekt.

    "Nie wykluczam, że Lewandowski nadal nie będzie grał w pierwszym składzie w ważnych spotkaniach. Takie zespoły jak Paris Saint-Germain wymagają od piłkarzy wysiłku fizycznego w ataku, aby stosować pressing. Tego Robert ze względu na swój wiek nie jest w stanie zapewnić. W zupełnie innej sytuacji jest tutaj Ferran" - powiedział Flaquer. Kolejnym hitowym meczem dla Barcelony będzie starcie z Realem Madryt. Pierwsze El Clasico w tym sezonie odbędzie się 26 października.

    Piłkarz w sportowej bluzie bije brawo, jego dłonie uniesione są na wysokości głowy, tło rozmyte, skupienie na mimice twarzy sportowca.
    Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
    Trzech piłkarzy ubranych w koszulki klubu FC Barcelona widocznych od tyłu, z wyraźnie widocznymi nazwiskami Ferran, F. de Jong oraz Lewandowski i numerami na plecach, rozświetlone stadionowe światła w tle.
    Torres i Lewandowski walczą o miejsce w składzieUrbanandsportAFP

