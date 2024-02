Lewandowski skreślony. To już koniec? Fatalna wiadomość dla Polaka

Ostatnie tygodnie są udane dla Roberta Lewandowskiego, który znacząco poprawił swój dorobek bramkowy w tym sezonie. Mimo to reprezentant Polski nie znalazł uznania w oczach ekspertów i pozostaje skreślony z listy faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Numerem jeden w wyścigu po tytuł najlepszego piłkarza na świecie pozostaje natomiast gwiazda Realu Madryt - Jude Bellingham, który po przenosinach do Hiszpanii zachwyca formą i skutecznością.