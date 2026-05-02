Lewandowski skreślony przez legendę. Zero wątpliwości ws. Polaka. Oto powód
Nie tak dawno temu media obiegła bardzo interesująca informacja. Juventus zdecydował się ponoć zaoferować Robertowi Lewandowskiemu umowę, która miałaby wejść w życie po wygaśnięciu jego obecnego kontraktu z Barceloną. Na te doniesienia zareagował jeden z ikonicznych trenerów, który w przeszłości był szkoleniowcem "Starej Damy". Zdecydowanie nie hamował się w kwestii pomysłu ściągnięcia Polaka do włoskiego giganta.
Mniej więcej w połowie kwietnia dowiedzieliśmy się, że Robert Lewandowski odrzucił propozycję podpisania nowego kontraktu, zaproponowaną mu przez Barcelonę. Powodem miały być rzekomo warunki umowy, które w oczach piłkarza były nie do zaakceptowania.
W świetle tego wydarzenia znalazły się zespoły chętne na pozyskanie snajpera z kraju nad Wisłą. Jednym z nich jest włoski Juventus. Co więcej, "Stara Dama" miała poczynić poważne krok w celu zatrudnienia Lewandowskiego. Media donosiły bowiem o całkiem lukratywnej propozycji kontraktu dla Polaka.
Ikoniczny trener przemówił ws. Lewandowskiego. Nie widzi dla niego miejsca w Turynie
Informacja ta naturalnie wywołała spore poruszenie. Wiele osób zaczęło rozważać, czy tego typu rozwiązanie byłoby dobrym posunięciem dla jednej i drugiej strony. Do dyskusji tej dołączył ikoniczny trener, który w przeszłości miał okazję między innymi piastować urząd trenera "Starej Damy". Fabio Capello, bo o nim mowa, wyraził dość jasne stanowisko w kwestii ewentualnych przenosin Lewandowskiego do stolicy Piemontu. Podał również bardzo konkretny powód skreślenia takiej ewentualności.
- Osobiście nie stawiałbym na Polaka. To wielki piłkarz i znakomity napastnik, tego nie można mu absolutnie odmówić. Jest jednak zaawansowany wiekowo. [...]. Środkowy napastnik to nie pomocnik. Kiedy snajper traci swoją zwinność z najlepszych lat, staje się łatwiejszy do upilnowania - mówi włoski szkoleniowiec w rozmowie z portalem "La Gazzetta dello Sport".
Wiek zdecydowanie nie stanowi atutu Lewandowskiego. W sierpniu tego roku Polak skończy 38. rok życia. W tym wieku wielu piłkarzy od dawna przebywa już na sportowej emeryturze, lub rozgrywa spotkania w znacznie mniej eksponowanych ligach.
Realia Serie A są jednak bardzo specyficzne. We Włoszech można znaleźć wielu leciwych piłkarzy, którzy wciąż prezentują bardzo wysoki poziom umiejętności. Doskonałym przykładem jest tutaj chociażby Fabio Quagliarella, który w wieku 36 lat został królem strzelców włoskiej ekstraklasy (sezon 2018/2019). W obecnym sezonie "ponadczasowym" zawodnikiem rozgrywającym mecze w Serie A był 40-letni Luka Modrić, który w 2025 roku zasilił szeregi Milanu.
Los Lewandowskiego wciąż nie został przesądzony. W grze wciąż znajduje się bowiem FC Barcelona, z którą to przedstawiciel polskiego snajpera ma spotkać się już w przyszłym tygodniu.