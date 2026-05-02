Lewandowski skreślony przez legendę. Zero wątpliwości ws. Polaka. Oto powód

Igor Szarek

Nie tak dawno temu media obiegła bardzo interesująca informacja. Juventus zdecydował się ponoć zaoferować Robertowi Lewandowskiemu umowę, która miałaby wejść w życie po wygaśnięciu jego obecnego kontraktu z Barceloną. Na te doniesienia zareagował jeden z ikonicznych trenerów, który w przeszłości był szkoleniowcem "Starej Damy". Zdecydowanie nie hamował się w kwestii pomysłu ściągnięcia Polaka do włoskiego giganta.

Mniej więcej w połowie kwietnia dowiedzieliśmy się, że Robert Lewandowski odrzucił propozycję podpisania nowego kontraktu, zaproponowaną mu przez Barcelonę. Powodem miały być rzekomo warunki umowy, które w oczach piłkarza były nie do zaakceptowania.

W świetle tego wydarzenia znalazły się zespoły chętne na pozyskanie snajpera z kraju nad Wisłą. Jednym z nich jest włoski Juventus. Co więcej, "Stara Dama" miała poczynić poważne krok w celu zatrudnienia Lewandowskiego. Media donosiły bowiem o całkiem lukratywnej propozycji kontraktu dla Polaka.

Ikoniczny trener przemówił ws. Lewandowskiego. Nie widzi dla niego miejsca w Turynie

Informacja ta naturalnie wywołała spore poruszenie. Wiele osób zaczęło rozważać, czy tego typu rozwiązanie byłoby dobrym posunięciem dla jednej i drugiej strony. Do dyskusji tej dołączył ikoniczny trener, który w przeszłości miał okazję między innymi piastować urząd trenera "Starej Damy". Fabio Capello, bo o nim mowa, wyraził dość jasne stanowisko w kwestii ewentualnych przenosin Lewandowskiego do stolicy Piemontu. Podał również bardzo konkretny powód skreślenia takiej ewentualności.

- Osobiście nie stawiałbym na Polaka. To wielki piłkarz i znakomity napastnik, tego nie można mu absolutnie odmówić. Jest jednak zaawansowany wiekowo. [...]. Środkowy napastnik to nie pomocnik. Kiedy snajper traci swoją zwinność z najlepszych lat, staje się łatwiejszy do upilnowania - mówi włoski szkoleniowiec w rozmowie z portalem "La Gazzetta dello Sport".

Wiek zdecydowanie nie stanowi atutu Lewandowskiego. W sierpniu tego roku Polak skończy 38. rok życia. W tym wieku wielu piłkarzy od dawna przebywa już na sportowej emeryturze, lub rozgrywa spotkania w znacznie mniej eksponowanych ligach.

Realia Serie A są jednak bardzo specyficzne. We Włoszech można znaleźć wielu leciwych piłkarzy, którzy wciąż prezentują bardzo wysoki poziom umiejętności. Doskonałym przykładem jest tutaj chociażby Fabio Quagliarella, który w wieku 36 lat został królem strzelców włoskiej ekstraklasy (sezon 2018/2019). W obecnym sezonie "ponadczasowym" zawodnikiem rozgrywającym mecze w Serie A był 40-letni Luka Modrić, który w 2025 roku zasilił szeregi Milanu.

Los Lewandowskiego wciąż nie został przesądzony. W grze wciąż znajduje się bowiem FC Barcelona, z którą to przedstawiciel polskiego snajpera ma spotkać się już w przyszłym tygodniu.

