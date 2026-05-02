Lewandowski skreślony przez legendę. Zero wątpliwości ws. Polaka. Oto powód

W świetle tego wydarzenia znalazły się zespoły chętne na pozyskanie snajpera z kraju nad Wisłą. Jednym z nich jest włoski Juventus. Co więcej, "Stara Dama" miała poczynić poważne krok w celu zatrudnienia Lewandowskiego. Media donosiły bowiem o całkiem lukratywnej propozycji kontraktu dla Polaka.

Ikoniczny trener przemówił ws. Lewandowskiego. Nie widzi dla niego miejsca w Turynie

Informacja ta naturalnie wywołała spore poruszenie. Wiele osób zaczęło rozważać, czy tego typu rozwiązanie byłoby dobrym posunięciem dla jednej i drugiej strony. Do dyskusji tej dołączył ikoniczny trener, który w przeszłości miał okazję między innymi piastować urząd trenera "Starej Damy". Fabio Capello, bo o nim mowa, wyraził dość jasne stanowisko w kwestii ewentualnych przenosin Lewandowskiego do stolicy Piemontu. Podał również bardzo konkretny powód skreślenia takiej ewentualności.

- Osobiście nie stawiałbym na Polaka. To wielki piłkarz i znakomity napastnik, tego nie można mu absolutnie odmówić. Jest jednak zaawansowany wiekowo. [...]. Środkowy napastnik to nie pomocnik. Kiedy snajper traci swoją zwinność z najlepszych lat, staje się łatwiejszy do upilnowania - mówi włoski szkoleniowiec w rozmowie z portalem "La Gazzetta dello Sport".

Wiek zdecydowanie nie stanowi atutu Lewandowskiego. W sierpniu tego roku Polak skończy 38. rok życia. W tym wieku wielu piłkarzy od dawna przebywa już na sportowej emeryturze, lub rozgrywa spotkania w znacznie mniej eksponowanych ligach.

Realia Serie A są jednak bardzo specyficzne. We Włoszech można znaleźć wielu leciwych piłkarzy, którzy wciąż prezentują bardzo wysoki poziom umiejętności. Doskonałym przykładem jest tutaj chociażby Fabio Quagliarella, który w wieku 36 lat został królem strzelców włoskiej ekstraklasy (sezon 2018/2019). W obecnym sezonie "ponadczasowym" zawodnikiem rozgrywającym mecze w Serie A był 40-letni Luka Modrić, który w 2025 roku zasilił szeregi Milanu.

