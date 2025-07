To, co wydarzyło się wokół reprezentacji Polski podczas czerwcowego zgrupowania, ostatniego zgrupowania z udziałem Michała Probierza, wstrząsnęło nie tylko polską piłką. O konflikcie na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski mówiły wszystkie media w kraju.

Po dymisji Michała Probierza wielu fanów mogło zastanawiać się, czy i kiedy Lewandowski wróci do kadry oraz, czy otrzyma on z powrotem zabraną mu opaskę kapitana. Ryszard Komornicki, były piłkarz m.in. Górnika Zabrze i były klubowy kolega Jana Urbana wyznał w rozmowie z "Super Expressem", że nowy selekcjoner nie powinien tego robić, bo "Lewy", jego zdaniem do tej roli się nie nadaje.

Tuż przed ogłoszeniem Jana Urbana wielki cios w Roberta Lewandowskiego. Były piłkarz go wypunktował

- Zieliński nie jest typem kapitana, ale… Robert Lewandowski też nie. Ja bym do niego w roli kapitana nie wracał - uważa kolega Urbana.

Szkoleniowiec, który obecnie pozostaje bez zatrudnienia, nie szczędził Lewandowskiemu cierpkich słów. Poddał on pod wątpliwość intencje napastnika Barcelony, który miałby przyjeżdżać na zgrupowanie wyłącznie po opaskę.

Po pierwsze - nie miałem wrażenia, by on był kapitanem całej drużyny! Po drugie - bo jeśli dla kogoś opaska kapitańską jest jedyną motywacją, żeby przyjechać na reprezentację, no to ona… mu się nie należy

Nie zabrakło również przytyków do aktywności medialnych Roberta, którymi potrafił, chociażby zwolnić de facto Jerzego Brzęczka, czy jasno dawać do zrozumienia, że praca selekcjonera nie do końca go przekonuje. Zdaniem Komornickiego, takie rzeczy powinny być załatwiane w szatni, bez kamer i mikrofonów.

Mocne zarzuty w kierunku Lewandowskiego. Komornicki mówi o nadużywaniu roli kapitana

- Kapitan nie może swej funkcji nadużywać: w sensie publicznego krytykowania trenera. Choćby tylko gestami, jak to się zdarzało Lewandowskiemu, kiedy całą swą postawą i zachowaniem zdawał się mówić: "A co on tam na tej ławce wyprawia!". Dobra, niech kapitan rozmawia z selekcjonerem, ale w cztery oczy, a nie demonstracyjnie, publicznie - dodaje.

Przed Janem Urbanem, którego prezentacja ma nastąpić niebawem, naprawdę trudne zadanie. Michał Probierz pozostawił po sobie niemały bałagan - od wyników sporotwych, po fatalną atmosferę wewnątrz kadry. Będzie on miał czas do 4 września, aby poukładać reprezentację. Wtedy to Biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Holandii. Trzy dni później podejmą reprezentację Finlandii.

