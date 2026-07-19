Lewandowski skorzystał ze specjalnego prawa FIFA. Zdjęcia już w sieci

Robert Lewandowski już od kilku tygodni jest oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Polak przeniósł się do "Strażaków" po tym jak wygasła jego umowa z FC Barcelona. Debiut miał nastąpić kilka dni temu. Na przeszkodzie stanęła jednak pogoda, a konkretnie pożary, które pojawiły się w Kanadzie.

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W związku z nimi nad USA znalazły się kłęby dymu, które bardzo utrudniały oddychanie na świeżym powietrzu. Odpowiednie służby wydały nawet komunikaty alarmowe ostrzegające o fatalnej jakości powietrza. W związku z tym Polak na swój debiut będzie musiał kilka dni jeszcze poczekać.

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Czas spożytkował jednak w bardzo dobry sposób. Jeszcze przed finałem mundialu zapowiadał, że pojawi się na trybunach Met Life Stadium. "Lewy" skorzystał z dożywotniego prawa FIFA, które nabył wraz z wygraniem plebiscytu na najlepszego piłkarza FIFA.

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- Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio - mówił w rozmowie z "WP SportoweFakty". Tak też faktycznie się stało. Lewandowski znalazł się na trybunach obiektu, na którym rozgrywany był ostatni mecz mistrzostw świata 2026.

Wcześniej jak każda gwiazda pojawił się na czerwonym dywanie przygotowanym dla gości specjalnych. Tam czekali na niego fotografowie, którzy uwiecznili wizerunek kapitana reprezentacji Polski na specjalnie przygotowanej pod tą okazję ściance fotograficznej.

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Lionel Messi, Enzo Fernandez ROBERTO SCHMIDT AFP





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